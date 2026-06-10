Cum evoluează recrutarea internațională pentru România: de la parteneriate locale la infrastructură proprie

Anunțul vine pe fondul unei accelerări a deficitului de personal calificat în România — proiecte majore de infrastructură finanțate prin PNRR, reluarea investițiilor industriale și o cerere crescândă pentru forță de muncă din partea piețelor UE concurente — dublat de noul cadru legislativ aplicabil din aprilie 2026 (OUG nr. 32/2026), care digitalizează procesul de acces pe piața muncii prin platforma WorkinRomania.gov.ro, înlocuiește vechile avize de angajare cu noile vize D/AM1 și D/AM2 și impune o trasabilitate completă a procesului pentru angajatori.

Pentru companiile românești, presiunea s-a deplasat de la „numărul de oameni” la „profilul potrivit”: certificări, experiență validată, skill-uri specifice utilajelor și proceselor. Hub-urile Workadis răspund acestei schimbări printr-o creștere reală a calității recrutării: candidații sunt evaluați fizic, intervievați pe profilul tehnic cerut de client și pre-validați înainte de inițierea procedurilor legale. Rezultatul — risc mai mic de neconformități, timp mai scurt până la productivitate și retenție mai bună după sosire.

Fiecare hub de recrutare include atât specialiști de recrutare, care validează competențele comportamentale, lingvistice și motivația candidaților, cât și trade assessors — evaluatori tehnici, specialiști din fiecare industrie deservită, responsabili de evaluarea competențelor practice.

Coordonatorii de recrutare români asigură alinierea procesului de selecție la standardele și cerințele aplicate de angajatorii din România și Uniunea Europeană. Reprezentanții clientului pot fi implicați în oricare dintre etapele procesului de evaluare și selecție, prin videoconferință sau prin prezență fizică.

Extinderea reflectă și o tendință mai rar întâlnită în mediul antreprenorial românesc: dezvoltarea de infrastructură operațională proprie în afara Uniunii Europene. În locul unui model bazat exclusiv pe parteneriate locale, Workadis a construit echipe și hub-uri de recrutare proprii în Dubai, Chandigarh, Mumbai și New Delhi, asumându-și controlul direct al proceselor de selecție și evaluare în piețele sursă.

În cifre:

4 noi hub-uri operaționale — Dubai (UAE) + Chandigarh, Mumbai, New Delhi (India)

Peste 70 de recruteri, evaluatori tehnici și coordonatori de recrutare în cele 4 hub-uri operaționale

12 industrii acoperite — automotive/aeronautică/apărare, meserii tehnice (sudori, electricieni, instalatori, operatori CNC), mobilă și prelucrarea lemnului, ospitalitate, textile și confecții, construcții, agricultură și zootehnie, alimentație publică și procesare, curățenie și facility management, food delivery, HoReCa, logistică/depozitare/transport

Dubai: specialiști în construcții aflați deja în mediu internațional

Biroul Workadis din Dubai se concentrează pe recrutarea specialiștilor în construcții aflați deja la muncă în Emiratele Arabe Unite — cetățeni indieni, nepalezi și pakistanezi cu experiență validată în șantiere de anvergură. UAE este unul dintre cele mai exigente medii de construcții din lume: standarde stricte de siguranță, ritm intens, tehnologii moderne.

Categoriile principale recrutate prin biroul Dubai: instalatori sanitari și HVAC, electricieni, sudori (TIG/MIG/MAG), fierari betoniști, dulgheri, zidari, lăcătuși mecanici, montatori de fațade și panouri sandwich, operatori de utilaje.

Sectoarele deservite: construcții, meserii tehnice, facility management

India: profile tehnice și industriale complexe

Cele trei birouri din India — Chandigarh, Mumbai, New Delhi — acoperă regiuni distincte ale subcontinentului și permit recrutare la volume mari, cu validare fizică a fiecărui candidat înainte de proces. Sectoarele deservite: automotive, aeronautică, construcții, logistică, textile, mobilă.

Fiecare birou are propriile specializări regionale:

Chandigarh — punte spre Punjab și Haryana, regiuni cu tradiție în meserii industriale și textile

Mumbai — acces la forța de muncă din Maharashtra și Gujarat, cu expertiză în logistică portuară și construcții high-rise

New Delhi NCR — centrul industriei auto, aeronautice și al profilelor tehnice din nordul Indiei

Acces la candidați activi, nu doar la aplicanți

Recrutarea Workadis nu se rezumă la anunțuri pasive. Echipele din hub-uri au identificat marii angajatori din țările sursă — fabrici, șantiere, ferme, depozite, hub-uri logistice și structuri de ospitalitate — care folosesc exact profilele tehnice solicitate cel mai des de clienții Workadis din România și Europa. Pe această bază, recrutorii desfășoară prospectare pe teren și abordare individuală a candidaților cu experiență dovedită în industriile-țintă, printr-un model proactiv de identificare directă adaptat pozițiilor de execuție și meseriilor calificate.

Centre de testare partenere — utilaje și condiții reale

Pentru evaluarea practică a competențelor tehnice, Workadis a încheiat parteneriate cu centre de evaluare practică și instituții de formare profesională din țările sursă: Industrial Training Institutes (ITI) — organizate în cadrul colegiilor tehnice profesionale, NSDC Training Centers, Sector Skill Councils și Private Skill Assessment Centers. Aceste centre pun la dispoziție utilaje, scule și echipamentele necesare pentru evaluare în condiții reale de lucru. Evaluatorii tehnici Workadis programează grupuri de candidați pentru sesiuni de probe practice, în care competențele tehnice sunt verificate efectiv, nu doar declarate.

Validare împreună cu clientul — online sau prin vizită la hub

Procesul de evaluare nu se oprește la recrutorii Workadis. Înainte de inițierea procedurilor legale necesare angajării în România, fiecare candidat propus este transmis clientului pentru validare directă: CV, documente, fotografii și interviu video. Modelul oferă clientului decizia finală asupra fiecărui angajat.

Pentru proiecte cu volume mari sau pentru profile tehnice sensibile, clienții care doresc se pot deplasa în hub-urile noastre din Dubai sau India pentru evaluare fizică, testare practică și interviuri față în față cu candidații pre-selectați. Workadis asigură logistica vizitei și organizarea sesiunilor de evaluare pe parcursul deplasării.

Miza acestei tranziții este una economică. Atunci când companiile găsesc oamenii potriviți, proiectele se livrează la timp, capacitățile de producție sunt utilizate eficient, iar investițiile își ating potențialul. Recrutările nepotrivite generează, în schimb, întârzieri, costuri suplimentare și oportunități pierdute. În acest context, validarea competențelor direct în țările sursă — prin echipe proprii, evaluatori tehnici specializați și parteneriate cu centre de testare — devine nu doar un avantaj operațional pentru clienți, ci și un factor care contribuie la creșterea productivității și competitivității companiilor din România.

Workadis estimează că, până la finalul anului 2026, peste 85% dintre recrutările internaționale realizate pentru clienții săi din România și Uniunea Europeană vor fi procesate prin noile hub-uri operaționale din Dubai și India. Diferența va fi acoperită în continuare prin agenții partenere locale, soluție eficientă pentru piețe specializate sau volume mai reduse — de exemplu, Filipinele, pentru profile din ospitalitate și asistență medicală; Bangladesh, pentru industria textilă și a confecțiilor; și Indonezia, pentru industria alimentară și procesare. Modelul mixt combină controlul direct oferit de hub-urile proprii cu flexibilitatea parteneriatelor locale, permițând accesul la surse diversificate de candidați în funcție de specificul fiecărei piețe.

„România a făcut pași importanți în accesul la forță de muncă internațională. Astăzi însă, diferența nu o mai face numărul candidaților disponibili, ci capacitatea de a identifica și valida profesioniștii cu competențele potrivite. Cred că următoarea etapă de maturizare a recrutării internaționale va fi definită de calitatea selecției, nu de volum. În practică, cei mai potriviți candidați sunt și cei mai stabili: se adaptează mai ușor, performează mai rapid și au șanse mai mari să rămână pe termen lung în cadrul companiei.” — Alexandru Donici, Managing Partner & Director Comercial, Workadis Group

Despre Workadis Group

Workadis Group este un grup de companii cu acționariat românesc, activ din 2018, specializat în servicii HR cu personal non-UE pentru clienți din România și Europa. Operează prin trei linii de business: muncă temporară (leasing de personal), outsourcing operațional și recrutare în vederea angajării permanente. Birouri proprii pentru deservirea clienților în România, Germania, Olanda și hub-uri operaționale pentru recrutare în Dubai (UAE), Chandigarh, Mumbai, New Delhi (India). Peste 270 de clienți și 16.000+ de candidați plasați de la fondare, prin serviciul de recrutare în vederea angajării permanente. Peste 40 de specialiști în echipa internă din România și 600+ angajați activi în proiecte de producție și servicii, pe liniile de business de muncă temporară și outsourcing.

www.workadis.com | [email protected]