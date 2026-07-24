PENNY și FRF aduc spiritul Echipei Naționale mai aproape de fani prin rechizitele „Tricolorii” și echipamentele sportive de suporter

„Prin gama «Tricolorii» si prin colectia de echipamente sportive, ne dorim să aducem și mai aproape de români spiritul Echipei Naționale și valorile pe care aceasta le reprezintă. Împreună cu FRF, oferim suporterilor produse care îi însoțesc în activitățile de zi cu zi și care transformă susținerea pentru tricolori într-o experiență prezentă dincolo de stadion sau de momentele de joc.” a susținut Daniel Gross, CEO PENNY România.

“Prin această colecție disponibilă în magazinele PENNY, distanța dintre stadion și viața de zi cu zi dispare, iar spiritul Echipei Naționale ajunge direct în casele și inimile românilor. Ne bucurăm enorm că, alături de PENNY, putem să le oferim fanilor, indiferent de vârstă, șansa de a simți energia echipei naționale în fiecare moment.” a notat Răzvan Burleanu, Președintele Federației Române de Fotbal.

De-a lungul anilor, colaborarea s-a concretizat în inițiative precum Liga Punctelor – prin care au fost donate echipamente sportive copiilor în valoare de peste 2 milioane de euro – și Cupa Satelor PENNY, competiție dedicată elevilor din mediul rural, la care în 2026 au participat peste 40.000 de copii. Tot în cadrul acestui parteneriat, PENNY a oferit suporterilor peste 25.000 de tricouri galbene, contribuind la mobilizarea „Zidului Galben” la competițiile internaționale ale Echipei Naționale.Citeşte comunicatul integral AICI