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PENNY și FRF aduc spiritul Echipei Naționale mai aproape de fani prin rechizitele „Tricolorii” și echipamentele sportive de suporter

PENNY și Federația Română de Fotbal continuă parteneriatul dedicat susținerii sportului și comunităților locale prin colecția permanentă, o colecție specială de produse de papetărie Tricolorii “Învățăm împreună”, precum și prin echipamentele sportive cu emblema Echipei Naționale de Fotbal a României.
PENNY și FRF aduc spiritul Echipei Naționale mai aproape de fani prin rechizitele „Tricolorii” și echipamentele sportive de suporter
Mediafax
24 iul. 2026, 17:28, Comunicate
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  • PENNY și Federația Română de Fotbal continuă parteneriatul dedicat susținerii sportului și comunităților locale prin colecția permanentă, o colecție specială de produse de papetărie Tricolorii “Învățăm împreună”, precum și prin echipamentele sportive cu emblema Echipei Naționale de Fotbal a României.
  • Produsele sunt disponibile tot timpul anului în magazinele PENNY, iar colectia își propune să aducă mai aproape de suporteri spiritul tricolor în activitățile de zi cu zi.Colecția cuprinde caiete din gama de rechizite, iar echipamentele sportive dedicate suporterilor Echipei Naționale includ: tricoul de suporter, trening și kit pentru copii format din tricou și pantaloni. Produsele completează parteneriatul dintre PENNY și FRF, și oferă fanilor modalități noi de a-și exprima susținerea pentru echipa națională în fiecare zi.
    Începând de săptămâna aceasta, se va aplica o reducere de 30% la echipamentele sportive, astfel clienții vor găsi în magazinele PENNY tricoul de suporter la doar 24.40 lei, treningul la 59.28 lei și setul pentru copii la 45.33 lei. Astfel, fanii au la îndemână, în orice moment al anului, echipamentul preferat pentru a-și susține echipa, fie că este vorba despre un meci oficial, un antrenament sau o zi obișnuită petrecută alături de familie.
    Atât caietele cu jucătorii Naționalei, cât și echipamentele sportive au fost create pentru a aduce mai aproape de copii și familii valorile asociate sportului și spiritului de echipă. Prin designul inspirat de Echipa Națională și prin prezența jucătorilor îndrăgiți pe coperta caietelor, produsele oferă oportunitatea de a fi mai aproape de tricolori.

    „Prin gama «Tricolorii» si prin colectia de echipamente sportive, ne dorim să aducem și mai aproape de români spiritul Echipei Naționale și valorile pe care aceasta le reprezintă. Împreună cu FRF, oferim suporterilor produse care îi însoțesc în activitățile de zi cu zi și care transformă susținerea pentru tricolori într-o experiență prezentă dincolo de stadion sau de momentele de joc.” a susținut Daniel Gross, CEO PENNY România.

    “Prin această colecție disponibilă în magazinele PENNY, distanța dintre stadion și viața de zi cu zi dispare, iar spiritul Echipei Naționale ajunge direct în casele și inimile românilor. Ne bucurăm enorm că, alături de PENNY, putem să le oferim fanilor, indiferent de vârstă, șansa de a simți energia echipei naționale în fiecare moment.” a notat Răzvan Burleanu, Președintele Federației Române de Fotbal.

    De-a lungul anilor, colaborarea s-a concretizat în inițiative precum Liga Punctelor – prin care au fost donate echipamente sportive copiilor în valoare de peste 2 milioane de euro – și Cupa Satelor PENNY, competiție dedicată elevilor din mediul rural, la care în 2026 au participat peste 40.000 de copii. Tot în cadrul acestui parteneriat, PENNY a oferit suporterilor peste 25.000 de tricouri galbene, contribuind la mobilizarea „Zidului Galben” la competițiile internaționale ale Echipei Naționale.Citeşte comunicatul integral AICI

     

 

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