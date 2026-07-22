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PENNY inaugurează un nou magazin în Jidvei, județul Alba, și ajunge la 468 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei la nivel național și inaugurează un nou magazin în Jidvei, județul Alba. Odată cu această deschidere, rețeaua PENNY ajunge la 468 de unități la nivel național.
PENNY inaugurează un nou magazin în Jidvei, județul Alba, și ajunge la 468 de unități la nivel național
Mediafax
22 iul. 2026, 18:05, Comunicate
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Magazinul din Jidvei, județul Alba, se află pe strada Morii, nr. 5A. Are o suprafață de vânzare de 859.40 mp și pune la dispoziția clienților 73 locuri de parcare, dintre care șase sunt dedicate persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00-20:00.

Experiența de cumpărături din noul magazin PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noul magazin PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

PENNY investește continuu în tehnologii noi, precum sisteme de refrigerare prietenoase cu mediul, stații de încărcare pentru vehicule electrice, instalarea de panouri fotovoltaice, implementarea de sisteme standardizate pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu standardele ISO 50001 și BREEAM. Citeşte comunicatul integral AICI

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