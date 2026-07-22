Stadionul SoFi își unifică operațiunile de securitate cu Genetec

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în software pentru securitate fizică la nivel enterprise, a anunțat astăzi că SoFi Stadium și Hollywood Park și-au unificat operațiunile de securitate fizică utilizând platforma Genetec™ Security Center.

Gazda echipelor Los Angeles Rams și Los Angeles Chargers, SoFi Stadium este principalul centru pentru sport și divertisment din cadrul Hollywood Park. Stadionul s-a impus ca o locație de referință la nivel mondial, găzduind concerte cu audiențe record și competiții sportive internaționale, fiind clasat în mod constant printre cele mai importante arene din lume.

Pentru a susține evenimente de o asemenea amploare, organizația a standardizat utilizarea platformei Security Center, unificând supravegherea video, controlul accesului, recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare (ALPR) și alte sisteme de securitate fizică din cadrul complexului de circa 288.000 de mp (3,1 milioane de picioare pătrate) și al întregului campus Hollywood Park, cu o suprafață de 121 de hectare (300 de acri). Operatorii gestionează peste 3.000 de camere video, 700 de cititoare de control al accesului și numeroase alte sisteme și senzori din trei centre de comandă pentru securitate, ajutând echipele să mențină o imagine operațională completă și să eficientizeze activitățile de zi cu zi.

„Genetec Security Center ne-a îmbunătățit timpul de răspuns, oferindu-ne toate informațiile de care avem nevoie într-o singură platformă. Putem înțelege rapid ce se întâmplă și putem lua decizii în timp util”, a declarat Nick Bermensolo, Vicepreședinte pentru Securitate și Siguranță la SoFi Stadium și Hollywood Park.

De la implementarea platformei Security Center, echipa IT a SoFi Stadium beneficiază de o platformă fiabilă, scalabilă și securizată cibernetic, care funcționează într-o rețea izolată și este conectată la servere centralizate. În timpul evenimentelor de amploare, echipa IT sprijină operațiunile de securitate prin monitorizarea performanței sistemului din Centrul de Operațiuni de Rețea (Network Operations Center – NOC), asigurând funcționarea optimă a întregii infrastructuri.

Astfel, echipa de securitate își poate desfășura cu ușurință activitățile zilnice, în timp ce departamentul IT asigură funcționarea fără întreruperi a sistemelor din infrastructura de bază. Citeşte comunicatul integral AICI