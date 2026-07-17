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Efectele dezvoltării IA. Șefii marilor companii din domeniu călătoresc cu gărzi de corp înarmate

Șefii marilor companii din domeniul Inteligenței Artificiale călătoresc cu gărzi de corp înarmate. Asta ca urmare a ostilității din ce în ce mai mari a oamenilor față de IA. Mai multe incidente care au vizat șefi din domeniul menționat s-au produs în ultima perioadă.
Efectele dezvoltării IA. Șefii marilor companii din domeniu călătoresc cu gărzi de corp înarmate
Sursa foto: X
Petru Mazilu
17 iul. 2026, 13:49, Social
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Șefii marilor companii din domeniile IT-IA se tem pentru viața lor și călătoresc cu gărzi de corp înarmate, pe măsură ce reacția negativă față de IA crește, potrivit unei analize realizate de Wall Street Journal.

Publicația a analizat mai multe situații și a stabilit că marile companii și șefii lor își consolidează securitatea. Unii și-au angajat gărzi înarmate, iar alții au ales să iasă cât mai rar în public.

„Directorii generali din domeniul tehnologiei, acum câțiva ani, cu siguranță nu aveau securitate. Multe companii de tehnologie încorporează acum acest lucru în bugetele lor”, a declarat, pentru WSJ, Dakota Dominguez, director executiv la firma de securitate JPT Security, cu sediul în Silicon Valley.

Companiile de IA vizate de atacuri și amenințări

La începutul acestui an, un activist anti-IA în vârstă de 20 de ani, pe nume Daniel Moreno-Gama, înarmat și un cocktail Molotov, a încercat fără succes să incendieze casa CEO-ului OpenAI, Sam Altman. Nimeni nu a fost rănit, dar incidentul a luat amploare ca urmare a unei serii de amenințări violente.

Și rivalul OpenAI, Anthropic, s-a confruntat cu o situație dificilă. Un bărbat s-a strecurat în sediul său și a amenințat că directorul „va fi ucis”. Bărbatul a fost oprit înainte ca vreo persoană să fie rănită.

Nu toate operațiunile anti-IA s-au manifestat prin tentative de violență fizică. Activiștii au închis centre de date, au demontat camere de supraveghere bazate pe inteligență artificială și au protestat în fața sediului central al companiilor de inteligență artificială.

De ce se tem oamenii de IA și de companiile din domeniu

Pe măsură ce lupta pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială se intensifică, unele sondaje au arătat că IA este mai puțin populară în rândul americanilor decât Imigrația și Vama.

Oamenii se tem că inteligența artificială va duce la concedieri în masă, la o consolidare suplimentară a bogăției și puterii sau chiar la o apocalipsă.

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