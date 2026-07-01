Franța vrea contribuții financiare din partea furnizorilor de inteligență artificială privind drepturile de autor

Un document elaborat de parlamentarii din Franța vizează contribuții financiare din partea furnizorilor de inteligență artificială, potrivit AFP.

Ce se arată în document

Documentul pledează pentru „crearea unei taxe (…) ale cărei venituri ar fi distribuite dezvoltatorilor (…) și ar finanța inițiative de interes general pentru a sprijini creația și profesiile afectate de IA”.

Raportul a fost elaborat de deputata Céline Calvez. Nu sunt specificate veniturile din această taxă, dar este indicat faptul că „orice furnizor de IA” ar fi supus acesteia, odată ce atinge un anumit prag de venituri în Franța.

Niciuna dintre marile companii de IA, inclusiv OpenAI și Mistral, nu a dorit să comenteze această propunere. Însă, Céline Calvez anticipează lobby-ul din partea industriei pentru a împiedica implementarea acesteia, arată sursa.

Ideile nu sunt „întâmpinate cu o ploaie de trandafiri”

„Când ai o idee pentru o contribuție, nu vei fi întâmpinat cu o ploaie de trandafiri”, a transmis deputata. Ea a menționat în același timp necesitatea de a atenua impactul inteligenței artificiale asupra sectorului cultural.

„Dacă nu suntem atenți, vom tăia nu doar o ramură, ci rădăcina unei industrii culturale și creative care reprezintă venituri de 100 de miliarde de euro în Franța”, a argumentat ea.

Folosirea operelor prin acordul autorilor sau compensarea lor

Conform raportului, această contribuție nu ar permite furnizorilor de inteligență artificială să utilizeze opere protejate de drepturi de autor fără acordul sau compensarea deținătorilor de drepturi.

„Contribuția nu constituie autorizare, imunitate sau stingerea creanțelor. Lasă intacte drepturile pe care titularii de drepturi le derivă din codul proprietății intelectuale”, se arată în raport.

Contextul în care se iau măsurile

Măsurile vin într-un moment în care furnizorii de IA utilizează masiv conținut protejat de drepturi de autor pentru a-și antrena modelele. Cu toate acestea, conform raportului, companiile de IA care încheie acorduri cu titularii de drepturi ar fi scutite de o parte din această contribuție. Scutirea vine pentru a-i „încuraja” să negocieze, având în vedere „lipsa lor evidentă de cooperare” actuală.

Raportul solicită crearea unui registru european, care să enumere clauzele de „renunțare” prin care creatorii refuză în mod expres să permită ca operele lor să fie utilizate de către IA. Acesta din urmă este un mecanism care este în prezent „ineficient ”.

Raportul propune, de asemenea, continuarea revizuirii parlamentare a proiectului de lege care introduce o prezumție de utilizare a conținutului cultural de către companiile de IA. Acesta a fost adoptat de Senat. Proiectul de lege nu a putut fi examinat de Adunarea Națională. Cauza o reprezintă constrângerile de timp și a numeroasele amendamente depuse de tabăra prezidențială.

Raportul susține că acest proiect de lege „nu constituie un nou act de reglementare”. Acesta „își propune exclusiv să ajute deținătorii de drepturi să dovedească utilizarea conținutului lor protejat”, potrivit sursei citate.