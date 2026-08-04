Comisia Europeană înființează fondul „Scaleup Europe”, cu un capital țintă de 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea companiilor europene

Comisia Europeană a finalizat marți toate procedurile juridice necesare pentru înființarea Fondului „Scaleup Europe”, un nou instrument financiar prin care se dorește sprijinirea companiilor europene aflate în etapa de extindere, pentru ca ele să crească mai rapid.

Fondul are ca obiectiv atragerea unui capital de 5 miliarde de euro și urmează să înceapă investițiile în perioada următoare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat lansarea oficială a fondului.

„Când Europa investește în inovatorii săi, Europa investește în viitorul său. Acesta este obiectivul Fondului nostru Scaleup Europe. Începând de astăzi, acesta se va asigura că scaleup-urile noastre pot găsi ceea ce au nevoie chiar aici, în Europa, pentru a se dezvolta și a deveni companii de top la nivel mondial. Să transformăm inovația europeană în avantajul nostru competitiv.”, a transmis von der Leyen.

Odată cu adoptarea documentației juridice, Fondul „Scaleup Europe” este înființat oficial ca parte a Fondului Consiliului European pentru Inovare.

Administrarea investițiilor va fi asigurată de compania de capital privat EQT, care a fost selectată în urma unui proces deschis și va lua deciziile de investiții în mod independent și în condiții de piață.

Prin finalizarea acestor etape, fondul este pregătit să funcționeze la capacitate maximă și să investească în cele mai promițătoare companii europene, care se află în faza de dezvoltare accelerată.

Capitalul public și privat își unesc forțele pentru extinderea companiilor din Europa

Primele investiții sunt așteptate în următoarele săptămâni și vor viza companiile care activează în domenii tehnologice considerate strategice pentru Europa, precum inteligența artificială, tehnologiile cuantice, biotehnologia și tehnologiile curate.

Fondul reunește atât capital public, cât și privat, într-o inițiativă comună menită să accelereze dezvoltarea companiilor europene. Printre investitorii fondatori se numără Novo Holdings, EIFO (Fondul de Export și Investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo, alături de Intesa Sanpaolo și Fondazione Cariplo, APG Asset Management, în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments, Allianz și Comisia Europeană.

Procesul de atragere a investitorilor va continua, pentru ca, în cele din urmă, fondul să ajungă la un capital total de 5 miliarde de euro.

De unde a pornit totul

Fondul „Scaleup Europe” a fost anunțat de Ursula von der Leyen în discursul privind Starea Uniunii din 2025. Ținta acestui proiect este să ofere companiilor europene, celor mai avansate dintre ele, acces la finanțarea necesară pentru extindere, astfel încât acestea să nu mai fie nevoite să caute investiții în afara Uniunii Europene.

Comisia Europeană arată că, deși Europa dispune de un nivel ridicat de excelență în cercetare și de un ecosistem puternic de startup-uri, multe dintre firmele inovatoare au fost obligate până acum să caute capital în afara continentului pentru a continua să crească.

Investițiile Uniunii Europene în cadrul Fondului „Scaleup Europe” sunt susținute prin programul Orizont Europa.