Asociația Prosumatorilor cere TVA zero pentru sistemele fotovoltaice și baterii: România nu poate aștepta ploaia pentru a avea energie sigură

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență un pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul aplicat deja în Germania, prin care sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare să beneficieze de TVA zero.

Potrivit unui comunicat al APCE, propunerea se bazează pe prevederile Directivei (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv o cotă de TVA de 0% pentru instalațiile fotovoltaice.

Germania folosește acest mecanism din data de 1 ianuarie 2023, iar, potrivit APCE, rezultatele au condus la avansarea investițiilor private și la dezvoltarea capacităților de producție și stocare a energiei.

Reprezentanții asociației susțin că acest context energetic arată cât de important este ca România să încurajeze investițiile în producția și stocarea energiei.

„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investiţiile cetăţenilor în independenţa energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, se arată în comunicatul APCE.

Asociația anunță că va depune în sesiunea parlamentară din toamnă un pachet legislativ care prevede aplicarea TVA zero pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW, pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalațiilor.

Măsura ar urma să se aplice persoanelor fizice, ONG-urilor, unităților de cult, școlilor, spitalelor, instituțiilor publice și IMM-urilor eligibile. Tot APCE propune și eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată și ulterior utilizată din baterii.

Potrivit calculelor făcute de organizație, introducerea unei cote de TVA de 0% ar putea genera anual instalarea a aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice, ceea ce ar însemna o putere nou instalată de 768 MW și o capacitate de stocare de 1,54 GWh.

În același timp, investițiile private mobilizate ar ajunge la aproximativ 614 milioane de euro.

Asociația estimează că impactul bugetar brut rezultat din neîncasarea TVA ar fi de aproximativ 129 de milioane de euro pe an, însă această sumă ar putea fi recuperată parțial prin taxele și contribuțiile plătite de firmele instalatoare, precum CASS, impozitul pe profit sau taxele pe dividende.

Potrivit APCE, fiecare euro reprezentând TVA neîncasată ar genera aproximativ 4,8 euro investiții private, fără ca statul să fie nevoit să finanțeze aceste investiții prin programe de subvenții.

Pe termen mediu și lung, organizația consideră că măsura ar ajuta enorm la reducerea importurilor de energie, la scăderea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf, la creșterea securității energetice, la dezvoltarea capacităților de stocare distribuite, la diminuarea presiunii asupra rețelelor electrice și la reducerea necesarului de finanțare prin programele publice de sprijin.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA zero pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeaşi bază legală europeană şi aceeaşi posibilitate. Diferenţa este exclusiv voinţa politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic naţional atunci când depinde de condiţiile hidrologice şi de importurile de energie. Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat președintele APCE, Dan Pîrșan, citat în comunicat.