În urmă cu câteva luni, Grupul Banca Transilvania anunța intrarea BT Asset Management în acționariatul companiei aeriene românești AnimaWings. Acum, parteneriatul începe să aibă beneficii concrete pentru clienți.

Primele inițiative comune aduc reduceri atât pentru persoanele fizice care folosesc cardurile Banca Transilvania, cât și pentru companiile care colaborează cu banca. Este primul pas pe o colaborare pe termen lung prin care cele două companii își propun să transforme o investiție într-un pachet de beneficii concrete.

Primele avantaje pentru clienții BT

În această perioadă, clienții care achită biletele de avion cu un card Banca Transilvania beneficiază de o reducere de 5% pentru zborurile de vară AnimaWings incluse în campanie. Oferta este disponibilă în aplicația BT Pay, în secțiunea Oferte.

Și companiile care lucrează cu Banca Transilvania au acces la un beneficiu similar: o reducere de 5% pentru abonamentele corporate AnimaWings, destinate firmelor ai căror angajați călătoresc frecvent în interes de serviciu.

Pentru cele două companii, aceste reduceri reprezintă primul rezultat vizibil al parteneriatului și punctul de plecare pentru alte inițiative dedicate clienților.

Un parteneriat care merge dincolo de reduceri

Dincolo de avantajele comerciale, colaborarea are și o miză economică. Dezvoltarea unei companii aeriene românești înseamnă mai mult decât extinderea unei rețele de zboruri. Înseamnă conexiuni mai bune între România și marile centre economice și turistice din Europa, dar și o mobilitate mai mare pentru mediul de afaceri.

AnimaWings se află într-o etapă accelerată de dezvoltare, iar obiectivul este consolidarea poziției sale ca operator regional. În același timp, Grupul Banca Transilvania își continuă strategia de a investi în companii românești cu potențial de creștere și impact în economie.

O conectivitate mai bună poate însemna deplasări mai rapide pentru antreprenori, acces mai ușor pentru investitori și o legătură mai bună între românii din străinătate și țară. În același timp, poate contribui la atragerea turiștilor și la dezvoltarea economiilor locale.

Un proiect construit pe termen lung

Reducerea disponibilă în această perioadă este doar primul rezultat al colaborării dintre cele două companii. Banca Transilvania și AnimaWings spun că analizează deja alte inițiative prin care parteneriatul să aducă beneficii suplimentare atât persoanelor fizice, cât și companiilor.

Ideea din spatele colaborării este una simplă: investiția BT Asset Management în AnimaWings nu urmărește doar dezvoltarea unei companii românești, ci și crearea unui ecosistem în care clienții să beneficieze direct de această colaborare.

Pe măsură ce parteneriatul evoluează, reducerile pentru zboruri și abonamente corporate reprezintă primul exemplu despre cum o investiție poate fi transformată în avantaje concrete pentru cei care folosesc serviciile celor două companii.