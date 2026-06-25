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Articol susținut de Banca Transilvania

Banca Transilvania marchează o nouă etapă a parteneriatului cu McLaren: logo pe monopost și doi clienți prezenți la cursa de Formula 1 din Austria

Banca Transilvania marchează o nouă etapă a parteneriatului cu McLaren: logo pe monopost și doi clienți prezenți la cursa de Formula 1 din Austria
Departamentul Economic
25 iun. 2026, 17:29, Economic
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Banca Transilvania a anunțat o nouă etapă a parteneriatului cu McLaren Mastercard Formula 1 Team, logo-ul BT urmând să fie afișat pentru prima dată în sezonul 2026 pe monopostul echipei, în cadrul Marelui Premiu al Austriei, desfășurat între 26 și 28 iunie pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg.

Logo-ul Băncii Transilvania va apărea pentru prima dată în acest sezon pe monopostul McLaren, precum și pe volan și pe căștile celor doi piloți, Lando Norris și Oscar Piastri. Astfel, la Marele Premiu al Austriei, BT marchează o nouă etapă a parteneriatului cu echipa McLaren. În sezonul precedent, victoria pe Red Bull Ring i-a revenit lui Lando Norris, plecat din pole position.

Tot în contextul parteneriatului cu McLaren Mastercard Formula 1 Team, Banca Transilvania a derulat campania Team Priceless, prin care doi clienți ai băncii au câștigat participarea la Marele Premiu al Austriei. Câștigătorii au fost desemnați în urma unui quiz dedicat fanilor McLaren. Aceștia beneficiază de o experiență la cursa de Formula 1, care include transport, cazare și activități organizate în cadrul evenimentului.

Potrivit Băncii Transilvania, campaniile de la Spielberg și Hungaroring urmăresc să apropie fanii de experiența curselor de Formula 1 și de una dintre echipele de tradiție ale motorsportului și fac parte din strategia de extindere a parteneriatului cu McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Printre beneficiile oferite de cardul BT Mastercard McLaren se numără 10% cashback la plățile efectuate în weekendurile cu cursă, în restaurantele și hotelurile din străinătate, precum și asigurare de călătorie pentru cardurile Gold.

Prezența logo-ului BT pe monopostul McLaren coincide cu participarea celor doi câștigători ai campaniei Team Priceless la Marele Premiu al Austriei. Aceștia vor urmări cursa direct de la Spielberg, în cadrul experienței oferite de bancă prin parteneriatul cu echipa McLaren.

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