Tranzacție-mamut cu acțiuni Banca Transilvania. Cine ar putea fi investitorul care a vândut un pachet de 414 milioane de lei

Brokerii consultați de Ziarul Financiar indică două scenarii principale: reducerea participației deținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD – sau o repoziționare în portofoliile marilor fonduri de pensii private. Deocamdată, niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial.

Pachet de 1% din Banca Transilvania, vândut cu 414 milioane de lei

Tranzacția a avut loc miercuri, la Bursa de Valori București, și a vizat un pachet echivalent cu aproximativ 1% din capitalul Băncii Transilvania, companie listată sub simbolul TLV.

Valoarea de 414 milioane de lei, echivalentul a peste 80 de milioane de euro, transformă operațiunea într-una dintre cele mai importante tranzacții recente cu acțiuni ale unei companii românești.

O asemenea mișcare nu înseamnă că un investitor a cumpărat sau a preluat controlul băncii. Banca Transilvania are un acționariat foarte fragmentat, iar un pachet de 1%, deși valoros, oferă o influență limitată asupra deciziilor companiei.

Miza este însă identitatea vânzătorului. La finalul lunii martie 2026, doar câțiva investitori sau grupuri instituționale aveau participații suficient de mari pentru a putea pune pe piață un asemenea pachet.

Ar putea fi BERD vânzătorul?

Una dintre ipotezele analizate de brokeri este că BERD și-ar fi redus participația la Banca Transilvania.

La 31 martie 2026, instituția financiară internațională figura cu 5,16% din capitalul băncii. Vânzarea unui pachet apropiat de 1% i-ar coborî deținerea sub pragul de 5%, ceea ce ar declanșa obligația unei notificări publice.

Legislația pieței de capital prevede raportarea situațiilor în care participația unui acționar atinge, depășește sau scade sub praguri precum 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% sau 75%. Notificarea trebuie transmisă prompt, dar nu mai târziu de patru zile de tranzacționare din momentul în care investitorul află sau ar fi trebuit să afle despre operațiune.

Prin urmare, dacă BERD se află în spatele tranzacției și participația sa a coborât într-adevăr sub 5%, piața ar trebui să afle oficial în următoarele zile. Până la apariția unei raportări, scenariul rămâne însă doar o ipoteză.

BERD tocmai a ieșit dintr-o altă bancă importantă

Suspiciunile sunt alimentate și de o tranzacție recentă realizată de BERD în Polonia.

Pe 19 iunie 2026, instituția și-a vândut întreaga participație rămasă la BNP Paribas Bank Polska. Operațiunea a vizat 4,355 milioane de acțiuni, reprezentând 2,9% din capitalul băncii poloneze, și a fost derulată printr-un plasament accelerat la Bursa de la Varșovia.

BERD începuse să-și diminueze participația încă din iulie 2025, când vânduse un pachet de 1,6%. Investiția fusese realizată în 2018, iar instituția a explicat că vânzarea contribuie la creșterea lichidității acțiunilor pe piața secundară.

Ieșirea din Polonia nu dovedește că BERD își reduce și participația din România, dar arată că instituția își reevaluează și monetizează unele investiții bancare ajunse la maturitate.

A doua variantă: fondurile de pensii private

O altă posibilitate este ca tranzacția să provină din reașezarea portofoliilor fondurilor de pensii private din Pilonul II.

Acestea administrează economiile pentru pensie ale milioane de români și sunt, cumulat, cei mai importanți investitori locali la Bursa de Valori București. Acțiunile Băncii Transilvania se numără în mod tradițional printre principalele plasamente ale fondurilor.

O vânzare nu ar însemna neapărat că administratorii se așteaptă la o evoluție negativă a băncii. Fondurile își ajustează periodic portofoliile pentru a respecta limitele interne de expunere, pentru a încasa profituri sau pentru a elibera bani destinați altor investiții.

La finalul primului trimestru, NN Group și fondurile administrate de acesta aveau împreună 9,37% din Banca Transilvania. Persoanele juridice române controlau 45,56%, iar persoanele fizice române încă 25,15%. În total, investitorii români dețineau peste 70% din capital, la care se adăugau participațiile locale incluse în alte structuri instituționale.

Cine sunt principalii acționari ai Băncii Transilvania

Potrivit situațiilor financiare aferente primelor trei luni din 2026, structura acționariatului era următoarea:

NN Group și fondurile de pensii și asigurări administrate de acesta: 9,37%;

BERD: 5,16%;

persoane juridice române: 45,56%;

persoane fizice române: 25,15%;

persoane juridice străine: 13,59%;

persoane fizice străine: 1,17%.

Banca Transilvania precizează că acțiunile sale sunt tranzacționate la BVB sub simbolul TLV.

Ce înseamnă tranzacția pentru clienții Băncii Transilvania

Pentru clienții obișnuiți ai băncii, tranzacția nu produce efecte directe. Conturile, depozitele, creditele și serviciile bancare nu sunt influențate de simplul transfer al unui pachet minoritar de acțiuni între investitori.

Operațiunea este importantă în special pentru piața de capital, deoarece arată că există cumpărători dispuși să investească peste 400 de milioane de lei într-un pachet de acțiuni TLV.

Rămâne de aflat cine a vândut și cine a cumpărat. În cazul în care tranzacția a produs trecerea unui investitor peste sau sub unul dintre pragurile legale de raportare, identitatea acestuia și noua participație vor deveni publice printr-un raport transmis Bursei de Valori București.