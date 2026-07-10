Franța creează un nou milionar la fiecare 15 minute. Cum arată harta averilor în Europa și cine conduce clasamentul

La nivel global, aproape un milion de persoane au intrat anul trecut în categoria milionarilor în dolari, ceea ce înseamnă peste 2.680 de noi milionari în fiecare zi, aproximativ 112 pe oră sau aproape doi în fiecare minut. Raportul UBS, citat de Euronews, definește averea ca valoarea activelor financiare și imobiliare deținute de o persoană, din care sunt scăzute datoriile.

Statele Unite domină clasamentul mondial

Statele Unite au rămas principalul motor al creșterii averilor. În 2025, peste 441.000 de americani au devenit milionari în dolari, adică aproape jumătate din totalul noilor milionari înregistrați la nivel mondial. În medie, SUA au câștigat 1.208 noi milionari pe zi, echivalentul a aproape 47 în fiecare oră. În prezent, peste 23,6 milioane de milionari în dolari trăiesc în Statele Unite, reprezentând mai mult de 40% din totalul mondial analizat de UBS.

Franța și Marea Britanie conduc Europa

În Europa, Marea Britanie și Franța au înregistrat cele mai mari creșteri în cifre absolute. Marea Britanie a adăugat peste 43.000 de noi milionari în 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 118 persoane pe zi. Franța a câștigat peste 32.000 de noi milionari, echivalentul a 95 pe zi sau aproape unul la fiecare 15 minute. Și Spania a depășit pragul de 32.000 de noi milionari, urmată de Italia și Germania, fiecare cu peste 24.000 de persoane intrate în această categorie.

Europa de Est, lider la ritmul de creștere

Dacă numărul total este dominat de economiile occidentale, clasamentul se schimbă atunci când este analizată creșterea procentuală. Lituania ocupă primul loc la nivel european, cu un avans de 8%, urmată de Turcia (6,4%), Letonia (5,7%), Ungaria (5,3%) și Irlanda (5,2%). Polonia a înregistrat o creștere de 4%, iar Grecia de 3,5%. Potrivit autorilor raportului, aceste procente reflectă atât dezvoltarea economiilor locale, cât și faptul că multe persoane se aflau deja foarte aproape de pragul de un milion de dolari în anul precedent.

Averea nu depinde doar de economie

Specialiștii UBS atrag atenția că numărul milionarilor nu reflectă automat puterea economică a unei țări. Ponderea proprietăților imobiliare, sistemele private de pensii, economisirea și stimulentele fiscale pentru investiții influențează semnificativ acumularea averii. Raportul arată că Europa Occidentală găzduiește aproape 15 milioane de milionari în dolari, aproximativ un sfert din totalul mondial.

Un alt aspect remarcat de UBS este că niciuna dintre cele 56 de economii analizate nu a înregistrat o scădere a numărului de milionari în dolari față de anul precedent. Autorii raportului consideră că tendința indică o extindere constantă a averilor private la nivel global, chiar dacă ritmul diferă semnificativ între state.