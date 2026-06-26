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Directorii de pompe funebre și alte 14 profesii plictisitoare din care se nasc milionari

Multe averi mari nu vin din tehnologie sau celebritate. Iată 15 profesii liniștite care pot duce la milioane, prin răbdare și consecvență.
Directorii de pompe funebre și alte 14 profesii plictisitoare din care se nasc milionari
Andreea Tobias
26 iun. 2026, 08:01, Economic
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Mulți cred că averile mari vin doar din tehnologie, afaceri proprii sau celebritate. În realitate, numeroase persoane înstărite și-au construit avuția prin profesii discrete, care primesc puțină atenție, dar oferă venituri stabile pe termen lung, conform workandmoney.com.

Veniturile constante, contribuțiile la pensie, deținerea unei locuințe și investițiile disciplinate pot avea, în timp, un efect financiar puternic. Aceste profesii arată că acumularea averii ține mai puțin de glamour și mai mult de răbdare și consecvență.

Profesii din finanțe și asigurări

Contabilii autorizați (CPA) ajută companiile și persoanele fizice să-și gestioneze finanțele și impozitele. Chiar dacă munca poate părea de rutină, contabilii cu experiență obțin adesea venituri substanțiale.

Specialiștii în risc financiar analizează riscurile pentru companiile de asigurări și instituțiile financiare. Profesia necesită abilități matematice solide și se află constant printre cele mai bine plătite cariere.

Brokerii de asigurări comerciale ajută firmele să gestioneze riscurile și câștigă comisioane care cresc odată cu numărul de clienți. Planificatorii financiari, la rândul lor, ajută clienții să-și gestioneze investițiile și pensiile.

Profesii din sănătate

Farmaciștii au un rol esențial în sănătate, beneficiind de cerere stabilă și potențial ridicat de câștig. Stomatologia combină asistența medicală cu oportunitatea de a deține propria afacere, iar mulți stomatologi își construiesc averea prin cabinete private.

Profesii din inginerie și producție

Inginerii electricieni lucrează în domenii variate, de la infrastructură la sisteme tehnologice, iar expertiza lor duce adesea la salarii ridicate. Inginerii industriali îmbunătățesc eficiența în producție, creând valoare pentru angajatori.

Profesii din logistică și administrare

Managerii de logistică supraveghează lanțurile de aprovizionare care mențin economia în mișcare, chiar dacă munca lor trece neobservată de public. Managerii de utilități, care supraveghează sistemele de apă și energie, au cariere stabile cu beneficii substanțiale.

Responsabilii cu conformitatea corporativă se asigură că firmele respectă reglementările din industrie, iar cererea pentru acest rol a crescut constant. Managerii de achiziții negociază contracte și pot genera o valoare semnificativă pentru organizații.

Alte profesii discrete care pot aduce avere

Agenții imobiliari comerciali câștigă comisioane din tranzacții mari cu birouri și depozite. Managerii de asigurare a calității software-ului nu atrag atât de multă atenție, dar pot avea venituri substanțiale.

Directorii de pompe funebre îndeplinesc o funcție esențială în fiecare comunitate, iar mulți dintre ei dețin afaceri cu venituri constante în timp.

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