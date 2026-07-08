Summitul NATO de la Ankara, ziua a doua | Reuters: Trump le-a spus aliaților că vrea să păstreze SUA în NATO / Ce menționează declarația finală a summitului

UPDATE Declarația finală a Summitului NATO din Ankara susține că „Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung”

Consiliul Nord Atlantic a comunicat deciziile statelor NATO în declarația finală a Summitului NATO de la Ankara.

Liderii NATO afirmă în declarația finală a summitului de la Ankara că Rusia „reprezintă o amenințare pe termen lung” pentru comunitatea euro-atlantică.

Țările NATO se angajează să aloce 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026.

Țările NATO au încheiat noi contracte militare în valoare de 50 de miliarde de lire sterline la summitul de la Ankara.

Declarația NATO nu menționează angajamentul de a accepta Ucraina în alianță.

Declarația semnată de liderii NATO poate fi citită, pe larg, AICI.

UPDATE Trump anunță că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot: să nu se mai plângă Zelenski că nu-l ajutăm

Președintele american Donald Trump a anunțat că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot. Să nu se plângă Zelenski că nu-l ajutăm, a spus Trump în timpul unor declarații de presă la care participa și președintele ucrainean.

„Îi vom da o licență pentru a produce Patriots. În acest fel, el nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient. Fă-le tu însuți”, a transmis Donald Trump.

În timpul discuției, el a dezvăluit că dezvoltat o relație bună cu Zelenski.

„Am dezvoltat o relație bună cu Zelenski. De la Biroul Oval până acum. (…) Cred că va construi o țară grozavă. Cred că o va construi. Avem un mic interes în acea țară acum, deoarece avem niște terenuri în acea țară. Avem minerale. Este printre cele mai bogate. Ucraina are unele dintre cele mai bune terenuri din lume pentru pământurile rare”, a adăugat Donald Trump.

UPDATE Reuters: Trump le-a spus liderilor din NATO că vrea ca SUA să rămână în alianță

Președintele american Donald Trump le-a spus partenerilor din NATO că vrea ca SUA să rămână în cadrul alianței și că Washingtonul e pregătit să continue să vândă arme aliaților indiferent de modul în care acestea vor fi utilizate, informează Reuters.

Potrivit unei surse familiarizate cu discuția, citată de Reuters, Trump le-a spus partenerilor, în spatele ușilor închise, că Statele Unite sunt pregătite să continue să vândă arme acestora, indiferent de modul în care acestea vor fi utilizate.

UPDATE Zelenski cere aderarea rapidă a Ucrainei la NATO: „Suntem un atu, nu o povară”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu mai este un consumator de securitate, ci unul dintre cele mai importante atuuri strategice ale Alianței. Liderul de la Kiev susține că aderarea țării sale la NATO ar consolida securitatea întregii Europe și ar reprezenta cea mai puternică măsură de descurajare împotriva Rusiei.

Într-un interviu acordat Financial Times înaintea summitului NATO de la Ankara, Zelenski a spus că tot mai multe state europene consideră aderarea Ucrainei la NATO un avantaj pentru Alianță. El susține că experiența de luptă a armatei ucrainene, industria de apărare și dezvoltarea rapidă a tehnologiilor militare, în special a dronelor, ar consolida capacitatea de apărare a NATO.

UPDATE Trump reimpune sancțiuni împotriva Iranului, chiar în timpul Summitului NATO

SUA au reimpus sancțiuni petroliere împotriva Iranului, chiar în timp ce președintele SUA, Donald Trump, se afla la Summitul NATO de la Ankara.

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei a emis o licență generală care permite Iranului să producă, să vândă și să livreze petrol timp de două luni. Excepția a reprezentat o schimbare majoră în abordarea Americii față de Iran, care a fost puternic sancționat timp de decenii.

UPDATE Zelenski, întâlniri cu aliații la summitul NATO de la Ankara

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut miercuri mai multe întâlniri în marja summitului NATO de la Ankara, inclusiv cu președintele Consiliului European, António Costa, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, și o delegație bipartizană din Congresul SUA.

După discuția cu António Costa, Zelenski a spus că au vorbit despre „un posibil calendar pentru următorii pași” în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Liderul ucrainean a afirmat că este „crucial să avansăm în această direcție cât mai repede posibil”.

În întâlnirea cu Giorgia Meloni, Zelenski a discutat despre „perspectivele cooperării noastre în Europa privind capabilitățile antibalistice, pentru a oferi o protecție mai mare tuturor”.

Marți seară, Zelenski a semnat și un acord privind dronele cu Danemarca, al nouălea astfel de acord al Ucrainei, în cadrul unei întâlniri cu premierul danez Mette Frederiksen.

UPDATE Erdogan a deschis sesiunea summitului NATO de la Ankara

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a deschis sesiunea summitului NATO de la Ankara, vorbind despre creșterea producției și a exporturilor de apărare ale Turciei.

Erdogan a anunțat și un buget suplimentar de 24 de miliarde de dolari pentru consolidarea apărării aeriene și antirachetă a NATO.

Liderul turc le-a cerut statelor aliate să ridice toate restricțiile privind cooperarea în industria de apărare, inclusiv cele care exclud aliații din afara UE de la programele europene de apărare.

Erdogan a spus că susține viziunea lui Donald Trump pentru pace în Ucraina și a promis că Turcia va continua să sprijine achizițiile PURL pentru Kiev.

În privința Iranului, președintele turc a mulțumit Statelor Unite, Spaniei, Germaniei și Italiei pentru ajutorul oferit în timpul războiului.

UPDATE. Summitul NATO ar putea să nu aibă loc în 2027, raportează Bloomberg, citând sursele sale

Inițial, summitul urma să aibă loc în Albania. Dar țara rămâne unul dintre membrii alianței cu cele mai mici cheltuieli de apărare, iar interacțiunea cu Trump în cadrul unor evenimente atât de importante devine tot mai dificilă.

UPDATE. Liderii NATO ajung la ceremonia oficială de primire

Liderii statelor membre NATO au început să sosească la ceremonia oficială de primire de la summitul Alianței, organizat la Ankara.

Aceștia sunt întâmpinați de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

La summit participă și președintele României, Nicușor Dan.

UPDATE Trump spune că Statele Unite plătesc „miliarde de dolari” pentru securitatea Europei

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite plătesc „miliarde de dolari în plus” pentru securitatea Europei și că va prezenta aceste nemulțumiri aliaților din NATO.

„Îmi voi transmite problemele”, a spus Trump, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la începutul summitului.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că SUA suportă o parte prea mare din costurile pentru securitatea europeană.

„Am fost tratați incorect. Plătim disproporționat”, a declarat Trump.

Declarațiile au venit la începutul reuniunii NATO, în timp ce aliații europeni încearcă să evidențieze creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat anterior majorarea cheltuielilor de apărare ale Canadei și ale statelor europene, spunând că acestea vor adăuga 258 de miliarde de dolari în 2025 și 2026.

UPDATE Trump: „Sunt foarte supărat pe NATO”

Președintele american Donald Trump a lăudat prima zi a reuniunii, despre care a spus că a fost „un succes” și „fantastică”, dar a adăugat ulterior că este „foarte supărat pe NATO”.

Liderul de la Casa Albă a vorbit și despre Iran, după noua escaladare a luptelor, și a lansat un atac la adresa liderilor de la Teheran. „Sunt bolnavi, este ceva în neregulă cu ei”, a spus Trump.

Președintele american a readus în discuție și problema Groenlandei. „Vom avea o întâlnire importantă în curând și îmi voi prezenta problemele. Groenlanda este o mare problemă pentru noi”, a declarat Trump.

El a amenințat, de asemenea, că va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania, aliat NATO al Statelor Unite, al cărei premier, Pedro Sanchez, a fost unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump în Europa.

„Spania este o cauză pierdută. Nu mai vrem să facem afaceri comerciale cu Spania”, a spus Trump.

UPDATE Nicușor Dan: Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Ankara, că nu vede în acest moment un risc privind retragerea trupelor americane de pe flancul estic al NATO, în contextul discuțiilor despre amenințarea rusă.

„Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”, a declarat președintele.

Președintele a afirmat că România va insista în cadrul summitului de la Ankara asupra importanței Mării Negre.

„Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată”, a declarat acesta.

UPDATE Danemarca îi răspunde lui Trump: Groenlanda nu este de vânzare

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a transmis miercuri un nou mesaj lui Donald Trump, după ce președintele american a reluat ideea controlului Statelor Unite asupra Groenlandei. Ea a spus că țara sa este pregătită să apere „fiecare centimetru” din teritoriul său.

„Poziția noastră este clară, așa cum a fost tot timpul. Groenlanda, bineînțeles, nu este de vânzare”, a spus Frederiksen.

„Sperăm ca toți, inclusiv toți aliații, să respecte dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Suntem un stat suveran și avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială și suveranitatea”.

UPDATE Mesajul lui Mark Rutte către Rusia de la Ankara

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul Alianței pentru apărarea colectivă și a transmis un avertisment ferm Rusiei, declarând că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului său.

„Această Alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă; nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Așa că nu vă puneți cu noi. Nu vă jucați cu noi”, a declarat liderul NATO.

De asemenea, secretarul general al NAT a declarat că cele mai recente lovituri americane asupra Iranului au fost „absolut necesare”.

„Iranul încalcă, practic, armistițiul”, a spus Rutte.

Știrea inițială: Miercuri are loc principala sesiune a summitului NATO de la Ankara, după dineul de marți seară al liderilor alianței. Întâlnirea are loc într-un context tensionat, marcat de noile critici ale lui Donald Trump la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Trump pune presiune pe aliații europeni

Trump a ajuns marți în capitala Turciei și a spus că ar fi putut boicota summitul, dacă nu ar fi fost prietenia sa cu gazda reuniunii, președintele Recep Tayyip Erdogan. Liderul american nu a exclus nici noi retrageri de trupe americane din Europa.

NATO a încercat să arate că statele europene țin cont de cererile lui Trump privind creșterea cheltuielilor de apărare și reducerea dependenței de SUA. Alianța a anunțat mai multe acorduri pentru armament, în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

Trump, care a criticat dur NATO atât în primul, cât și în al doilea mandat, a spus că este „foarte dezamăgit” de alianță. El a afirmat că Statele Unite nu au fost „tratate bine” în timpul războiului cu Iran.

„De ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt alături de noi? Noi am fost întotdeauna alături de ei”, a spus Trump, marți, într-o apariție alături de Erdogan.

Președintele american a acuzat statele europene că nu au permis forțelor SUA să folosească spațiul lor aerian și bazele de pe teritoriul lor în timpul războiului.

Oficialii europeni spun însă că, în mare parte, și-au respectat angajamentele față de forțele americane, deși nu au fost consultați în legătură cu un conflict care le-a afectat economiile și care a fost profund nepopular în Europa.

Trump readuce în discuție controlul asupra Groenlandei

Marți, Trump a spus că relația sa cu Meloni „s-a deteriorat puțin pentru că ea a refuzat să ne ajute” în cazul Iranului. În același timp, el a descris-o drept „o persoană drăguță”.

Oficialii italieni au încercat în ultimele zile să pună capăt disputei.

Trump a mai spus că Groenlanda, teritoriu semiautonom al Danemarcei, stat membru NATO, ar trebui să fie controlată de Statele Unite.

Câteva ore mai târziu, tot la Ankara, premierul danez Mette Frederiksen a spus că se așteaptă ca aliații să respecte suveranitatea Regatului Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare.

Declarația summitului reafirmă angajamentul față de apărarea colectivă

Cei 32 de lideri NATO s-au întâlnit marți seară la un dineu, însă principala sesiune a summitului are loc miercuri.

Ambasadorii tuturor statelor membre NATO au aprobat o declarație a summitului care reafirmă un „angajament de nezdruncinat” față de apărarea colectivă. Declarația va fi însă publicată doar după ce va fi aprobată de lideri.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra statelor europene să își crească cheltuielile pentru apărare și să își asume principala responsabilitate pentru apărarea convențională a Europei. În același timp, Washingtonul încearcă să își mute atenția militară către Indo-Pacific.

Liderii europeni spun că lucrează pentru a-și asuma un rol mai mare în securitatea continentului. Ei cer însă ca tranziția să fie previzibilă și ordonată, pentru a evita eventuale breșe de apărare care ar putea fi exploatate de Rusia.

Oficialii europeni speră că relația bună a lui Trump cu Erdogan și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, va ajuta la reducerea tensiunilor de la summit.