Prima pagină » Știri externe » Zelenski cere aderarea rapidă a Ucrainei la NATO: „Suntem un atu, nu o povară”

Zelenski cere aderarea rapidă a Ucrainei la NATO: „Suntem un atu, nu o povară”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu mai este un consumator de securitate, ci unul dintre cele mai importante atuuri strategice ale Alianței. Liderul de la Kiev susține că aderarea țării sale la NATO ar consolida securitatea întregii Europe și ar reprezenta cea mai puternică măsură de descurajare împotriva Rusiei.
Zelenski cere aderarea rapidă a Ucrainei la NATO: „Suntem un atu, nu o povară”
Sursa: Mediafax foto
Maria Miron
08 iul. 2026, 15:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un interviu acordat Financial Times înaintea summitului NATO de la Ankara, Zelenski a spus că tot mai multe state europene consideră aderarea Ucrainei la NATO un avantaj pentru Alianță. El susține că experiența de luptă a armatei ucrainene, industria de apărare și dezvoltarea rapidă a tehnologiilor militare, în special a dronelor, ar consolida capacitatea de apărare a NATO.

„O Ucraină puternică, alături de celelalte state membre NATO, înseamnă securitate pentru întreaga Europă”, a declarat președintele ucrainean.

Ucraina, un milion de militari

Potrivit lui Zelenski, forțele armate ale Ucrainei numără aproximativ un milion de militari și s-ar număra printre cele mai capabile armate din cadrul NATO, alături de cea a Statelor Unite. El a susținut că acest lucru ar face mult mai riscant pentru Moscova să ia în calcul un atac asupra unui stat aliat.

„Avem o armată de un milion de oameni. Va fi una dintre cele mai puternice armate din NATO, alături de cea a Statelor Unite. Acesta este un factor de descurajare foarte puternic pentru Rusia”, a declarat Zelenski.

Zelenski: Doar statutul de aliat oferă garanții reale

Pentru a-și susține poziția, Zelenski a spus că securitatea modernă depinde nu doar de stocurile de armament, ci și de capacitatea de producție și de ritmul în care sunt dezvoltate și adaptate noile tehnologii. El a adăugat că Ucraina are sute de companii din industria de apărare și dezvoltă tot mai multe proiecte comune cu partenerii europeni.

Zelenski a recunoscut că Ucraina poate contribui la securitatea Europei și fără a fi membră NATO, însă a subliniat diferența dintre statutul de partener și cel de aliat. În opinia sa, garanțiile oferite de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă cea mai eficientă descurajare a unei noi agresiuni ruse.

„Partenerii oferă asistență, însă aliații au obligații de apărare reciprocă. Cea mai puternică descurajare împotriva Rusiei este ca Ucraina să devină membru cu drepturi depline al NATO”, a declarat președintele ucrainean.

Rusia ar putea ataca un stat NATO în 2027

Președintele ucrainean spune că Vladimir Putin nu și-a abandonat obiectivele în războiul împotriva Ucrainei și ar putea încerca să extindă conflictul dacă nu obține rezultatele urmărite. Mesajul a fost transmis partenerilor occidentali înaintea reuniunii NATO.

Potrivit sursei citate, Rusia ar putea încerca o incursiune într-un stat membru NATO în 2027, dacă Moscova nu își atinge obiectivele în Ucraina.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da