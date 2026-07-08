Zelenski cere aderarea rapidă a Ucrainei la NATO: „Suntem un atu, nu o povară”

Într-un interviu acordat Financial Times înaintea summitului NATO de la Ankara, Zelenski a spus că tot mai multe state europene consideră aderarea Ucrainei la NATO un avantaj pentru Alianță. El susține că experiența de luptă a armatei ucrainene, industria de apărare și dezvoltarea rapidă a tehnologiilor militare, în special a dronelor, ar consolida capacitatea de apărare a NATO.

„O Ucraină puternică, alături de celelalte state membre NATO, înseamnă securitate pentru întreaga Europă”, a declarat președintele ucrainean.

Ucraina, un milion de militari

Potrivit lui Zelenski, forțele armate ale Ucrainei numără aproximativ un milion de militari și s-ar număra printre cele mai capabile armate din cadrul NATO, alături de cea a Statelor Unite. El a susținut că acest lucru ar face mult mai riscant pentru Moscova să ia în calcul un atac asupra unui stat aliat.

„Avem o armată de un milion de oameni. Va fi una dintre cele mai puternice armate din NATO, alături de cea a Statelor Unite. Acesta este un factor de descurajare foarte puternic pentru Rusia”, a declarat Zelenski.

Zelenski: Doar statutul de aliat oferă garanții reale

Pentru a-și susține poziția, Zelenski a spus că securitatea modernă depinde nu doar de stocurile de armament, ci și de capacitatea de producție și de ritmul în care sunt dezvoltate și adaptate noile tehnologii. El a adăugat că Ucraina are sute de companii din industria de apărare și dezvoltă tot mai multe proiecte comune cu partenerii europeni.

Zelenski a recunoscut că Ucraina poate contribui la securitatea Europei și fără a fi membră NATO, însă a subliniat diferența dintre statutul de partener și cel de aliat. În opinia sa, garanțiile oferite de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă cea mai eficientă descurajare a unei noi agresiuni ruse.

„Partenerii oferă asistență, însă aliații au obligații de apărare reciprocă. Cea mai puternică descurajare împotriva Rusiei este ca Ucraina să devină membru cu drepturi depline al NATO”, a declarat președintele ucrainean.

Rusia ar putea ataca un stat NATO în 2027

Președintele ucrainean spune că Vladimir Putin nu și-a abandonat obiectivele în războiul împotriva Ucrainei și ar putea încerca să extindă conflictul dacă nu obține rezultatele urmărite. Mesajul a fost transmis partenerilor occidentali înaintea reuniunii NATO.

Potrivit sursei citate, Rusia ar putea încerca o incursiune într-un stat membru NATO în 2027, dacă Moscova nu își atinge obiectivele în Ucraina.