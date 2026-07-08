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Marea mahmureală, varianta aviatică. Membrii unui echipaj s-au îmbătat înainte de un zbor transoceanic, cursa a fost anulată

Un scandal a izbucnit la o mare companie aviatică. Mai mulți membri ai unui echipaj s-au îmbătat înainte de un zbor transoceanic. Participanții la petrecere au fost suspendați, iar cursa a fost anulată.
Marea mahmureală, varianta aviatică. Membrii unui echipaj s-au îmbătat înainte de un zbor transoceanic, cursa a fost anulată
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
08 iul. 2026, 16:02, Știri externe
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Scandalul a izbucnit la compania British Airways, potrivit Express. Patru membri ai echipajului de cabină au fost suspendați în timp ce reprezentanții companiei fac o anchetă.

Investigația a pornit în urma acuzațiilor privitoare la o petrecere nocturnă cu consum excesiv de alcool la care au participat cei patru. Petrecerea a avut loc într-o stațiune de lux din Barbados în noaptea de dinainte de zbor, iar dezvăluirea a dus la suspendarea zborului spre Londra.

Unor membri ai echipajului li s-a făcut rău

Se pare că petrecerea a avut loc la un hotel de lux de pe plajă. Martorii relatează că s-a consumat foarte mult alcool și că membrii echipajului s-au îmbătat. Unei stewardese i s-a făcut rău la recepția hotelului, iar un coleg a leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră.

Sute de pasageri au rămas blocați duminică pe aeroportul din Bridgetown. 336 de pasageri aveau rezervare pentru a călători cu Boeingul 777-200 al companiei aeriene britanice. Ei au plecat cu același avion după ce s-a găsit un echipaj de rezervă adus de urgență de companie. Unele surse susține că paguba provocată de incident este de ordinul sutelor de mii de lire sterline.

 

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