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Trump amenință Iranul: Vom lovi din nou cu putere Iranul în următoarele ore

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri, înaintea întâlnirii sale cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, faptul că Statele Unite vor lansa noi atacuri împotriva Iranului în următoarele ore.
Trump amenință Iranul: Vom lovi din nou cu putere Iranul în următoarele ore
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 iul. 2026, 16:26, Știri externe
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În declarațiile făcute reporterilor înaintea întâlnirii bilaterale cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la summitul NATO, președintele SUA a avertizat Iranul.

„Ei au lansat câteva drone și o rachetă asupra navelor pentru că acestea se aflau în strâmtoare, unde aveau tot dreptul să fie. Așa că i-am lovit foarte puternic noaptea trecută. Probabil că îi vom lovi din nou cu putere în această seară. Le voi da un mic avertisment. Îi vom lovi cu putere în această seară. Dar vom vedea cum se vor desfășura lucrurile”, a spus Trump, potrivit Sky News. 

El a reiterat, în comentariile făcute în fața presei, că Iranul nu poate deține o armă nucleară, aceasta fiind considerată o „linie roșie”.

Trump a menționat, de asemenea, și o perspectivă asupra modului în care vede procesul de negociere a păcii cu Teheranul.

„Vom discuta despre asta [războiul], ei vor fi de acord cu totul, iar apoi vor ține o conferință de presă și vor spune: «Nici măcar nu am vorbit despre asta.»”

Iranul, atacat de SUA în cursul nopții

Comentariile lui Trump vin după ce în cursul nopții de marți spre miercuri, forțele americane au lansat o „serie de atacuri puternice” împotriva Iranului, „ca răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe rețeaua X.

„Agresiunea iraniană a fost nejustificată, periculoasă și o încălcare flagrantă a armistițiului”, a adăugat Centcom, declarându-și intenția de a „face Iranul să plătească un preț greu”, relevă sursa citată.

Iranul a ripostat, atacând ținte militare americane din Bahrain și Kuweit. Schimbul de focuri a avut loc în ciuda unui memorandum de înțelegere pentru încheierea conflictului.

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