Iranul ripostează prin atacarea bazelor americane din Bahrain și Kuweit

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat că a lansat rachete și drone împotriva unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, informează Reuters.

Potrivit autorităților iraniene, au fost vizate instalații militare din Bandar Salman, Districtul Naval 5 din Bahrain și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit. De asemenea, au anunțat că au doborât o dronă americană MQ-9 care ar fi încercat să intervină în timpul operațiunii.

În urma atacurilor, sirenele de raid aerian au fost activate în Bahrain și Kuweit. Armata kuweitiană a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost mobilizate pentru a intercepta atacurile.

Escaladarea vine după ce Statele Unite au lansat noi lovituri militare asupra Iranului și au respins sancțiuni Teheranului privind comerțul cu petrol. CENTCOM a precizat că printre țintele atacate s-au aflat peste 60 de ambarcațiuni ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Reacția Iranului la ofensiva americană

Comandamentul Central din Iran a condamnat loviturile americane și a transmis că „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor agresiunii și acțiunile teroriste ale SUA”.

„Epoca intimidării și a șantajului a apus. Nu cedăm”, a transmis Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentul iranian. Acesta a acuzat că a încălcat armistițiul prin atacurile recente, reintroducerea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol și susținerea Israelului în acțiunile sale din sudul Libanului.

Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat că atacurile încalcă acordul de înțelegere și că Statele Unite sunt responsabile de viitoare escaladări în regiune.

Escaladarea a venit după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile neidentificate în și în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit Centrului pentru operațiuni comerciale maritime al Regatului Unit. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington.