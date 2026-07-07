Sicriul lui Ali Khamenei este transportat în Irak. Mulțimea de oameni scandează „Moarte Americii!”

Sicriul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei este transportat marți în Irak, potrivit AFP.

În orașul sfânt Qom, înmormântarea s-a încheiat marți, iar sicriul fostului lider suprem va fi transportat în Irak, o țară care găzduiește și o numeroasă comunitate șiită.

Oamenii au scandat „Moarte Americii!”

În Qom s-au adunat mulțimi mari, scandând la unison „Moarte Americii!”. Sloganul este auzit în mod regulat la mitingurile oficiale ale Republicii Islamice, potrivit sursei.

Sicriele lui Ali Khamenei și ale rudelor sale, uciși odată cu el pe 28 februarie, sunt așteptate acum în Irak marți seara. Ei au fost uciși în prima zi a atacurilor israeliano-americane asupra Iranului (una dintre fiicele sale, un ginere, o noră și o nepoată, în vârstă de 14 luni, potrivit autorităților).

Miercuri, rămășițele vor călători în procesiuni prin orașele Najaf și Karbala. Acestea sunt cele mai sfinte două altare ale islamului șiit.

În Najaf, principalul centru al seminariilor religioase, procesiunea se va îndrepta spre impunătorul altar al imamului Ali, ginerele profetului Mahomed, al patrulea calif al islamului și primul imam șiit. Mai târziu, în aceeași zi, trupurile vor fi transportate cu avionul la Karbala. Acestea vor fi duse în nord, la altarele imamului Hussein și ale fratelui său Abbas.

Înmormântarea, comparabilă cu cea a predecesorului

Înmormântarea lui Khamenei, în cadrul căreia a fost ridicat la statutul de martir, este comparabilă cu cea a predecesorului său din 1989, ayatollahul Ruhollah Khomeini. El a fost fondatorul Republicii Islamice. Autoritățile irakiene au anunțat desfășurarea unei forțe de securitate semnificative. Ele mențin legături politice și religioase strânse cu Iranul vecin, potrivit sursei.

Pentru a încheia acest omagiu de șase zile, înmormântarea lui Ali Khamenei și a familiei sale va avea loc joi. Aceasta se va desfășura în orașul sfânt Mashhad (nord-estul Iranului), locul de naștere al Liderului Suprem. Ali Khamenei a condus țara timp de peste trei decenii până la moartea sa la vârsta de 86 de ani, mai arată sursa.