Reapariție surprinzătoare. Generalul care negociază viitorul Iranului a ieșit din ascunzătoare

Fotografii publicate de presa de stat iraniană îl arată pe generalul Ahmad Vahidi participând la o reuniune privind organizarea funeraliilor lui Khamenei, iar ulterior stând lângă sicriul acestuia în cadrul unei ceremonii restrânse organizate joi seara în apropierea fostei reședințe a liderului suprem.

Experții susțin că Vahidi a devenit una dintre figurile-cheie în definirea poziției dure a Iranului în negocierile privind un posibil acord permanent care să pună capăt războiului cu Statele Unite, arată AP.

El este considerat membru al unui cerc restrâns aflat în contact direct cu noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care se află încă în ascunzătoare după ce ar fi fost rănit în atacurile israeliene din 28 februarie, în urma cărora a fost ucis tatăl său, Ali Khamenei.

Vahidi nu mai fusese văzut în public din 8 februarie, cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului cu Iranul.

Imagini difuzate de presa de stat iraniană au surprins ceremonia de comemorare organizată pentru Khamenei în apropierea husseiniyah-ului din complexul său rezidențial din Teheran. Un atac aerian israelian desfășurat în primele momente ale războiului l-a ucis pe Khamenei și pe mai mulți membri ai familiei sale.

Sicriul lui Khamenei, acoperit de un steag roșu

Potrivit presei de stat, trupul lui Khamenei a fost depus într-un sicriu așezat pe o scenă, în fața căruia erau aliniate lalele roșii. De tavan atârnau ceea ce păreau a fi fluturi din hârtie.

Ulterior, presa de stat a difuzat imagini cu sicriul lui Khamenei acoperit de un steag roșu pe care era inscripționată cu litere albe expresia „Ya Hussein”, o formulă șiită care evocă martiriul din secolul al VII-lea al nepotului profetului Mahomed. Steagul fusese arborat anterior deasupra sanctuarului cu cupolă aurită Imam Hussein din Karbala, Irak.

În tradiția șiită, steagul roșu simbolizează atât sângele vărsat al unei persoane ucise pe nedrept, cât și un apel la răzbunare.

Începând de sâmbătă, Iranul va organiza funeralii care se vor desfășura pe parcursul mai multor zile, iar trupul lui Khamenei va fi transportat în mai multe orașe din Iran și din Irak.

Ceremoniile vor începe la Marele Mosalla din Teheran, unde autoritățile intenționează să închidă străzi și să perturbe activitățile cotidiene pentru a permite mulțimilor să îi aducă un ultim omagiu liderului care a condus Iranul timp de decenii și a menținut o poziție de confruntare față de Occident.