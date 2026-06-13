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Când vor avea loc funeraliile liderului suprem al Iranului. Ali Khamenei va fi înmormântat în cel mai sfânt altar șiit

Televiziunea de stat a Iranului a anunțat, sâmbătă, când vor avea loc ceremoniile funerare pentru fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Acesta va fi înmormântat în cel mai sfânt altar șiit.
Când vor avea loc funeraliile liderului suprem al Iranului. Ali Khamenei va fi înmormântat în cel mai sfânt altar șiit
Ioana Târziu
13 iun. 2026, 17:12, Știri externe
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Sâmbătă, televiziunea de stat a Iranului a anunțat când vor avea loc ceremoniile funerare pentru fostul lider suprem, potrivit AP.

Funeraliile, într-o perioadă tradițională de doliu

Înmormântarea ayatollahului Ali Khamenei și evenimentele de rămas bun vor avea loc între 4 și 9 iulie. Evenimentele au loc în timpul lui Muharram, o perioadă tradițională de doliu în calendarul musulman șiit.

Khamenei a fost ucis în atacul de deschidere al războiului lansat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie. El este succedat de fiul său, Mojtaba, potrivit sursei.

Ceremoniile funerare pentru Khamenei sunt așteptate să înceapă la Teheran, iar procesiunea se va muta la Qom. Aceasta este o fortăreață a multor clerici șiiți de rang înalt. Ulterior, procesiunea va ajunge la Mashhad, locul său de naștere. El va fi înmormântat acolo, la Templul Imamului Reza, considerat cel mai sfânt loc printre credincioșii șiiți.

Fiica și ginerele lui Khamenei, înmormântați în aceeași zi

Înmormântările pentru fiica și ginerele lui Khamenei, uciși și ei în februarie, vor avea loc în aceeași zi, mai arată sursa citată.

Președintele american Donald Trump l-a declarat pe fostul lider suprem iranian drept „ unul dintre cei mai malefici oameni din istorie”.

De asemenea, Trump a susținut că eliminarea liderului suprem a reprezintat „o formă de dreptate pentru poporul Iranului”, dar și pentru „americanii și oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de tâlhari însetați de sânge”.

Liderul de la Casa Albă a descris momentul drept „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”.

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