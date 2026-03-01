Prima pagină » Știri externe » Iran: Presa de stat confirmă moartea lui Khamenei

Iran: Presa de stat confirmă moartea lui Khamenei

Oficialii iranieni respinseseră anterior informațiile privind moartea liderului suprem și le catalogaseră drept război psihologic și dezinformări.
Iran: Presa de stat confirmă moartea lui Khamenei
Maria Miron
01 mart. 2026, 04:00, Știri externe

Ali Khamenei a fost ucis, a relatat presa de stat iraniană, potrivit Sky News. Anterior, informația fusese anunțată de președintele SUA, Donald Trump, pe platforma Truth Social.

Cel puțin patru clădiri din complexul oficial care include reședința și birourile ayatollahului, situate în centrul Teheranului, au fost lovite în cadrul atacurilor lansate de SUA și Israel asupra unor obiective militare și de comandă din Iran.

În urmă cu doar câteva ore, oficialii de la Teheran susțineau că Ali Khamenei este în viață și că relatările despre moartea sa sunt dezinformări.

Trump: Bombardamentele vor continua

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort”, a scris Trump. Președintele american a susținut că eliminarea liderului suprem reprezintă „o formă de dreptate pentru poporul Iranului”, dar și pentru „americanii și oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de tâlhari însetați de sânge”.

Liderul de la Casa Albă a descris momentul drept „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”.

În același mesaj, Trump a avertizat că operațiunile militare nu se opresc: „Bombardamentele grele și de precizie vor continua, fără întrerupere, pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de pace în întreg Orientul Mijlociu și, de fapt, în lume”.

