Haos aerian în Orientul Mijlociu: 24% dintre zboruri, anulate într-o singură zi

Potrivit datelor furnizate de compania britanică de analiză aviatică Cirium, prezentate de Sky News, 24% dintre cursele programate au fost anulate.

Cele mai afectate destinații sunt:

51% dintre zborurile către Qatar

49% către Israel

44% către Bahrain

35% către Emiratele Arabe Unite

28% către Kuweit

În Marea Britanie, Heathrow Airport a transmis că „din cauza situației în desfășurare din Orientul Mijlociu și a închiderilor de spațiu aerian din regiune, un număr redus de zboruri de pe Heathrow au fost anulate sau întârziate”.

Zboruri suspendate spre Tel Aviv, Doha, Dubai

British Airways a anunțat suspendarea zborurilor către Tel Aviv și Bahrain până săptămâna viitoare, iar cursele către Amman au fost anulate pentru ziua de astăzi. Qatar Airways a confirmat suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre capitala Doha, în urma închiderii spațiului aerian al Qatarului.

Virgin Atlantic și-a suspendat, de asemenea, zborul de la Heathrow către Dubai pentru ziua de astăzi. Gatwick Airport a avertizat că sunt așteptate perturbări pentru cursele către Qatar și pentru serviciile operate de Emirates.

Companii europene și indiene anulează zboruri

Compania germană Lufthansa a anunțat că oprește zborurile către și dinspre Dubai astăzi și mâine, iar rutele către Tel Aviv, Beirut și Oman sunt afectate până la 7 martie.

Air France și Iberia au anulat zborurile către Tel Aviv și Beirut, în timp ce Wizz Air a suspendat cursele către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman.

Autoritățile din India au pus transportatorii aerieni în alertă, iar Air India și IndiGo au suspendat serviciile.

Avertisment de călătorie emis de Londra

Între timp, Ministerul britanic de Externe a avertizat împotriva oricărei călătorii în Israel și în teritoriile palestiniene și le-a cerut cetățenilor britanici aflați în Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit „să se adăpostească imediat și să rămână în locuințe”.