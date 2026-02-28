Trump anunță moartea lui Khamenei: „Este cea mai mare șansă pentru poporul iranian”. Bombardamentele vor continua

În comunicarea sa, Trump a descris moartea acestuia drept „un act de dreptate” pentru poporul Iranului și pentru „americanii și oamenii din multe țări ale lumii” care ar fi fost afectați de regimul de la Teheran.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort”, a scris președintele Statelor Unite.

„Aceasta nu este doar o formă de dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de TÂLHARI însetați de sânge. Nu a reușit să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre extrem de sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a existat nimic ce el sau ceilalți lideri uciși împreună cu el ar fi putut face.

Este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți din IRGC (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice n.r), din armată și din alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. Așa cum am spus aseară: Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar Moarte!

Sperăm ca IRGC și poliția să se alăture patrioților iranieni și să lucreze împreună, ca o unitate, pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, grav distrusă și chiar devastată.

Bombardamentele grele și de precizie vor continua însă, fără întrerupere, pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ȘI, DE FAPT, ÎN LUME!”, a transmis lumii Donald Trump.