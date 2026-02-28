Prima pagină » Știri externe » Televiziunea israeliană: „Zeci de morți în rândul Gărzii Revoluționare Iraniene, inclusiv personalități importante”

Conform primelor informații din Iran, forțele de securitate locale au suferit pierderi grave, cu zeci de morți și răniți în rândul Gărzii Revoluționare, inclusiv unele figuri cheie.
Televiziunea israeliană: „Zeci de morți în rândul Gărzii Revoluționare Iraniene, inclusiv personalități importante”
28 feb. 2026, 10:46, Știri externe

Au fost semnalate perturbări grave ale rețelei de telefonie mobilă.

Sunt informații transmise de postul de televiziune israelian Channel 12.

Au fost raportate explozii în mai multe orașe iraniene, inclusiv în capitala Teheran. Asta după ce Israelul și SUA au atacat sâmbătă dimineață. Armata SUA planifică atacuri pe o perioadă de câteva zile, potrivit a două surse citate de CNN.

Președintele SUA, Donald Trump, a descris campania militară ca fiind „masivă și continuă”, adăugând că, în urma acesteia, ar putea fi pierdute vieți americane.

Trump a pledat pentru schimbarea regimului, îndemnând iranienii să „preia controlul asupra guvernului”. El a acuzat, de asemenea, Teheranul că lucrează la reconstrucția programului său nuclear după atacurile masive ale SUA din vara trecută, despre care el susținea anterior că au distrus instalațiile.

Teheranul susține de mult timp că programul său nuclear are doar scopuri civile. Mass-media de stat iraniană a declarat că țara se pregătește de un „răspuns zdrobitor” la atacuri.

