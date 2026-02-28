Prima pagină » Știri externe » Iran: Forțele armate sunt „pe deplin pregătite” să facă agresorii să regrete acțiunile lor

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că atacurile comune Israel - SUA de sâmbătă dimineață au vizat „integritatea teritorială și suveranitatea națională a țării, inclusiv infrastructură defensivă și locații civile în diverse orașe”.
foto: captură video
Petre Apostol
28 feb. 2026, 11:42, Știri externe

„Noua agresiune militară a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului reprezintă o încălcare a dreptului internațional și a principiilor Cartei Națiunilor Unite. Republica Islamică consideră această agresiune o violare clară a păcii și securității internaționale și subliniază că își rezervă dreptul legitim de a răspunde decisiv”, se arată într-un comunicat oficial, citat de Al Jazeera.

Ministerul a mai subliniat că poporul iranian a demonstrat întotdeauna răbdare și reținere pentru a preveni escaladarea și pentru a menține stabilitatea regională.

De asemenea, a adăugat că forțele armate sunt „pe deplin pregătite să apere țara și vor face agresorii să regrete acțiunile lor”.

Atacurile SUA și Israel au fost descrise drept „un exemplu clar de agresiune armată”, comunicatul invocând Articolul 51 al Cartei ONU privind dreptul la autoapărare.

„Istoria arată că iranienii nu au cedat niciodată în fața agresiunii. Și de această dată, răspunsul Iranului va fi decisiv, iar agresorii vor regreta acțiunile ostile”, se mai arată în comunicat.

