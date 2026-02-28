Prima pagină » Știri externe » Operațiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eșuat – presa din Israel

Operațiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eșuat – presa din Israel

Evaluările israeliene indică faptul că tentativa de asasinare a liderului suprem al Iranului, Khamenei, și a președintelui iranian a eșuat, relatează Canalul 15 din Israel.
Operațiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eșuat - presa din Israel
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
28 feb. 2026, 12:51, Știri externe

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian au fost ținta atacurilor americane și israeliene, a declarat un oficial israelian pentru Times of Israel.

Se crede că Khamenei nu se află în Teheran și a fost dus într-un loc sigur.

Agenția de știri iraniană Tasnim a raportat că Pezeshkian este „în deplină sănătate”, citând o sursă apropiată președinției.

Alți lideri ai regimului și comandanți militari au fost, de asemenea, ținta atacurilor, a adăugat oficialul, fără a furniza nume. Rezultatele atacurilor sunt în prezent neclare, a spus oficialul.

Context

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

Adresându-se iranienilor, Trump a confirmat într-un discurs de acum câteva ore că se dorește o schimbare de regim: „Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru.”

„Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații întregi”, a spus Trump. „Ora libertății voastre se apropie.”

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor