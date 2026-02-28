Operațiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eșuat – presa din Israel

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian au fost ținta atacurilor americane și israeliene, a declarat un oficial israelian pentru Times of Israel.

Se crede că Khamenei nu se află în Teheran și a fost dus într-un loc sigur.

Agenția de știri iraniană Tasnim a raportat că Pezeshkian este „în deplină sănătate”, citând o sursă apropiată președinției.

Alți lideri ai regimului și comandanți militari au fost, de asemenea, ținta atacurilor, a adăugat oficialul, fără a furniza nume. Rezultatele atacurilor sunt în prezent neclare, a spus oficialul.

Context

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

Adresându-se iranienilor, Trump a confirmat într-un discurs de acum câteva ore că se dorește o schimbare de regim: „Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru.”

„Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații întregi”, a spus Trump. „Ora libertății voastre se apropie.”