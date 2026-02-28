SUA și Israel atacă Iranul. Trump anunță o „operațiune majoră”. Iranul atacă Israelul și bazele americane din tot Orientul Mijlociu / Presa din Israel: Operațiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eșuat

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu. Mai jos este disponibil un live update cu evenimentele:

UPDATE Ce știm până acum

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) spune că a lansat rachete asupra bazelor militare americane din Golful Persic, ca represalii pentru atacul major SUA–Israel asupra Iranului. Au fost raportate explozii în Bahrain, Kuweit, EAU și Qatar. O persoană a fost ucisă de schije provenite de la o rachetă iraniană în EAU, au declarat oficialii.

Explozii au zguduit capitala iraniană Teheran, unde oamenii au raportat că au văzut fum ridicându-se din districtul care include palatul prezidențial.

Iranul a lansat, de asemenea, mai multe valuri de rachete asupra Israelului, cu explozii raportate pe cerul de deasupra Ierusalimului. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că sistemele de apărare antiaeriană acționau pentru a doborî „salva de rachete” lansată din Iran.

Oficiali israelieni au spus presei că, în cadrul atacurilor, au fost vizați lideri de rang înalt ai regimului și ai armatei iraniene, inclusiv liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian.

Se crede că Khamenei nu se află în Teheran și a fost dus într-o locație securizată, în timp ce presa iraniană relatează că Pezeshkian este în siguranță.

Președintele SUA, Donald Trump, a promis că campania „masivă și în desfășurare” împotriva Iranului îi va zdrobi armata, îi va elimina programul nuclear și va duce la o schimbare de guvern. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american eliminând amenințările iminente din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri, îngrozitori”, a spus el.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că operațiunea are ca scop eliminarea unei „amenințări existențiale”.

Operațiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eșuat – presa din Israel

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian au fost ținta atacurilor americane și israeliene, a declarat un oficial israelian pentru Times of Israel.

Evaluările israeliene indică faptul că tentativa de asasinare a liderului suprem al Iranului, Khamenei, și a președintelui iranian a eșuat, relatează Canalul 15 din Israel.

Se crede că Khamenei nu se află în Teheran și a fost dus într-un loc sigur.

Agenția de știri iraniană Tasnim a raportat că Pezeshkian este „în deplină sănătate”, citând o sursă apropiată președinției.

Alți lideri ai regimului și comandanți militari au fost, de asemenea, ținta atacurilor, a adăugat oficialul, fără a furniza nume. Rezultatele atacurilor sunt în prezent neclare, a spus oficialul.

Canalul 12 din Israel citează un oficial israelian care a spus: „Ne concentrăm pe toată conducerea actuală, trecută și viitoare din Iran.”

UPDATE Un nou val de rachete lansat de Iran către Israel

Un nou val de rachete balistice iraniene a fost lansat către Be’er Shebaa, Israel. Sunt așteptate și noi atacuri spre bazele americane din regine.

Presa israeliană: „Cel puțin 5 sau 6 impacturi înregistrate în Israel după atacul Iranului”

UPDATE Iranul confirmă atacurile din mai multe țări

Agenția de știri iraniană Fars a raportat că Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a țintit bazele americane din Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

Ministerul Apărării din Qatar a declarat că a interceptat toate rachetele lansate asupra teritoriului său. Bahrain a confirmat că teritoriul său a fost ținta rachetelor, inclusiv o bază a marinei americane.

Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, după ce mai multe rachete lansate din Iran au fost interceptate, potrivit agenției de știri de stat a țării.

EAU a declarat că „acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional”. A adăugat că „își rezervă dreptul de a răspunde la această escaladare”.

Agenția de știri AFP raportează explozii și în Riad, Arabia Saudită.

UPDATE Israelul anunță un nou val de atacuri asupra regimului de la Teheran

Israelul a lansat o nouă serie de atacuri împotriva țintelor regimului din Iranu, a declarat armata israeliană.

Declarația vine la aproximativ 3 ore după ce Israelul și SUA au lansat primele salve de atacuri împotriva Iranului.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că „desfășoară un atac amplu împotriva unui număr de ținte militare” aparținând regimului din vestul Iranului.

UPDATE Iranul a lansat atacuri asupra bazelor americane din tot Orientul Mijlociu

Bazele americane din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain, Iordania și Irak au fost vizate de atacuri ale Iranului în ultima oră.

Țările din Orientul Mijlociu au anunțat diferite măsuri: de la închiderea spațiului aerian la mesaje către populație pentru a evita deplasările neesențiale.

Emiratele Arabe Unite au declarat stare de alertă în țară. Companiile europene au suspendat zborurile către Dubai.

Au fost raportate explozii în Kuweit, o altă locație cu multiple baze militare americane. Conform unor estimări, în această țară sunt staționați până la 13.500 de soldați americani.

Presa din zonă raportează explozii în Bahrain și Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, ambele locuri unde se află baze militare americane.

Autoritățile din Qatar – o altă locație care găzduiește o bază militară americană – au emis alerte pe telefoanele mobile, îndemnând populația să rămână în case, potrivit Al Jazeera. Anterior, ministerul apărării din Qatar a declarat că două rachete au fost interceptate de sistemele sale de apărare aeriană.

UPDATE Presa israeliană: Fum ridicându-se din zona Juffair din Bahrain, care găzduiește baza Marinei SUA

Juffair, un district din Manama, Bahrain, găzduiește Activitatea de Sprijin Naval (NSA) Bahrain, principala bază a Marinei SUA din Golful Persic.

Aici se află Comandamentul Central al Forțelor Navale SUA (NAVCENT) și Flota a 5-a a SUA, servind ca un centru cheie de logistică și operațiuni pentru misiunile navale ale SUA și ale coaliției în Golf, Marea Roșie și Marea Arabiei.

Baza sprijină navele de război cu servicii de întreținere, acostare și aprovizionare și a jucat un rol central în operațiunile militare majore ale SUA din regiune.

UPDATE Raporte privind atacuri iraniene asupra mai multor baze americane din regiune

Mai multe rapoarte, încă neconfirmate, vorbesc despre atacuri cu rachete ale Iranului asupra unor baze americane din Orientul Mijlociu.

Qatarul a doborât o rachetă iraniană, relatează Al Jazeera, citând un oficial qatarez.

Rachetele balistice iraniene ar fi lovit baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite.

UPDATE Ce știm până acum despre atacul SUA-Israel asupra Iranului și riposta regimului de la Teheran

SUA: „operațiuni majore de luptă” în Iran. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că Statele Unite au început „operațiuni majore de luptă” în Iran. El a descris acțiunea drept „masivă și în desfășurare” și a spus că SUA vor folosi „forță copleșitoare” pentru a distruge rachetele Iranului și a se asigura că Teheranul nu poate dezvolta o armă nucleară.

Ținte declarate: rachete și componenta navală și regimul. Trump a indicat că loviturile vizează rachetele iraniene și forțele navale ale Iranului; amploarea exactă a operațiunilor aeriene și maritime nu era încă clară, iar un oficial american a spus că operațiunea este așteptată să dureze mai multe zile.

Motivația invocată de Trump: „amenințări iminente”. În mesajul său, Trump a afirmat că obiectivul este „apărarea americanilor prin eliminarea amenințărilor iminente” ale regimului iranian.

Israel: lovituri „preventive” și pregătire pentru ripostă. Israelul a anunțat că a lansat lovituri „preventive” asupra Iranului și că se pregătește pentru represalii.

Netanyahu: „înlăturarea amenințării existențiale”. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile urmăresc să „înlăture amenințarea existențială” reprezentată de regimul iranian și a îndemnat populația Iranului să se ridice împotriva guvernului.

Ce se vede/raportează din Iran: explozii și fum în Teheran. Au fost raportate explozii în Teheran, cu fum vizibil deasupra orașului, precum și în alte localități.

Spațiul aerian: închis în Israel și Iran. Atât Israelul, cât și Iranul au închis spațiul aerian pentru traficul civil, potrivit relatărilor din presă.

Diplomație: negocieri SUA–Iran fără rezultat. Discuțiile recente despre programul nuclear iranian s-au încheiat fără un acord (Reuters notează ultima rundă de joi), iar Trump spusese anterior că nu e mulțumit de evoluție.

Conducerea Iranului: Khamenei mutat într-o locație sigură. Un oficial citat de Reuters a spus că liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află în Teheran și a fost transferat într-o locație securizată.

Măsuri în Israel: sirene și alertă. Sirenele au sunat în Israel pentru a pregăti populația după lansări de rachete din Iran ca represalii; armata a emis alerte și au fost anunțate restricții (inclusiv închiderea unor activități).

Prezență militară SUA în regiune. În ultimele săptămâni, SUA își crescuseră prezența militară în zonă, inclusiv cu două grupuri de lovire ale portavioanelor (carrier strike groups), pe fondul escaladării.

UPDATE: Televiziunea israeliană: „Zeci de morți în rândul Gărzii Revoluționare Iraniene, inclusiv personalități importante”

Conform primelor informații din Iran, forțele de securitate locale au suferit pierderi grave, cu zeci de morți și răniți în rândul Gărzii Revoluționare, inclusiv unele figuri cheie.

Au fost semnalate perturbări grave ale rețelei de telefonie mobilă.Sunt informații transmise de postul de televiziune israelian Channel 12.

Acțiunea militară în Iran ar putea dura câteva zile, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

UPDATE. Riposta Iranului

Iranul a lansat o serie de rachete către Israel. Presa din Israel precizează că o parte din acestea au fost deja interceptate de apărarea țării.

UPDATE 5 . Netanyahu confirmă atacuri comune SUA–Israel asupra Iranului: „Operațiunea pentru a elimina o amenințare existențială”

Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul și SUA au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”.

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru leadershipul său istoric. De 47 de ani, regimul ayatollahilor strigă „Moarte Israelului”, „Moarte Americii”. A vărsat sângele nostru, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate. Acțiunea noastră comună va crea condițiile necesare pentru ca curajosul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini. A sosit momentul ca toate segmentele poporului iranian – persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii – să se elibereze de jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic.

UPDATE 4. Armata israeliană confirmă că primul val de rachete balistice iraniene au fost lansate spre Israel. Presa israeliană vorbește despre 30 de rachete. Israelienii au fost sfătuiți să se refugieze în adăposturi antiaeriene.

UPDATE 3: Președintele Donald Trump a confirmat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că Statele Unite au început o campanie militară în Iran. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup violent format din oameni foarte duri și teribili”, a declarat președintele Trump în videoclip. „Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”, a spus el în mesajul de opt minute. „De 47 de ani, regimul iranian scandează «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din multe, multe țări”, a spus el. „S-ar putea să pierdem vieți ale soldaților americani, dar asta se întâmplă în război”, a spus Trump. „Iran dezvoltă rachete care amenință Statele Unite – vom distruge rachetele lor și vom distruge complet industria lor de rachete”. Trump anunță 3 obiective: – distrugerea rachetelor iraniene

– distrugerea marinei iraniene

– împiedicarea Iranului să dobândească o armă nucleară.

ULTIMA ORĂ: Iranul își închide întregul spațiu aerian

Un oficial israelian declară că sunt în curs de desfășurare pregătiri pentru primele patru zile de atacuri comune intense, adăugând că Teheranul „nu va arăta la fel a doua zi”, conform N12.

Conform presei iraniene, țintele confirmate la Teheran sunt:

– Ministerul Informațiilor din Iran

– Ministerul Apărării din Iran

– Biroul Liderului Suprem

– Agenția Iraniană pentru Energie Atomică

– Parchin.

Ministrul apărării iranian confirmă că a fost una dintre țintele atacului. Se așteaptă lansări de atacuri în următoarele ore, anunță presa israeliană.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Iran a spus că spitalele sunt în stare de alertă.

Numărul posibil al răniților și zonele exacte vor fi anunțate după confirmare.

În altă ordine de idei, potrivit NYTimes, atacurile americane vin după o intensificare masivă a operațiunilor militare americane în regiune, care a inclus desfășurarea a două portavioane, a mai multor distrugătoare navale și a peste 50 de avioane de vânătoare.

Agenția ISNA a anunțat că site-ul ISNA a fost atacat cibernetic

„Lucrăm la remedierea problemei”.

La rândul său, Beniamin Netanyahu numește războiul împotriva Iranului „Răgetul leului”.

UPDATE 2: Fum gros în Teheran

Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.

Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară.

SUA au lansat atacuri asupra Iranului

Potrivit New York Times, care citează un oficial american, SUA au lansat atacuri asupra Iranului.

Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA.

UPDATE Explozii auzite în Teheran

Trei explozii masive au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Fars.

Primele rapoarte israeliene arată că ar fi vorba despre o tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

Noi explozii auzite la Teheran, al doilea val de atacuri aeriene israeliene este în curs de desfășurare.

„Acesta va fi un atac comun israeliano-american”, anunță postul de televiziune de stat, Kann.

Știrea inițială

Anunțul a fost făcut în timp ce un nor gros de fum se ridica din centrul capitalei iraniene, Tehran, notează AP.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii suplimentare.

În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel.

Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.