Campionatul israelian de baschet, suspendat; meciurile din Euroligă, mutate în străinătate

Cele două cluburi israeliene de baschet implicate în Euroligă, Maccabi Tel Aviv și Hapoel Tel Aviv, își vor disputa meciurile în afara țării.

Maccabi va juca la Belgrad (Serbia), iar Hapoel la Sofia (Bulgaria). De altfel, cele două formații se vor întâlni în etapa următoare chiar în Serbia, pe 5 martie.

De asemenea, pentru Hapoel Ierusalim, angrenată în Eurocup, baza temporară va fi tot la Belgrad.

Hapoel a câștigat grupa A, din care a făcut parte și U-BT Cluj-Napoca.

În ceea ce privește echipa națională a Israelului, aceasta se află în Cipru, unde a câștigat, vineri seară, meciul din preliminariile Cupei Mondiale 2027 (94-54).

Delegația va rămâne la Limassol și va disputa acolo și meciul retur cu Cipru, programat duminică.