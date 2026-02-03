U-BT luptă pentru un loc în play-off-ul Eurocup. Meci cu liderul grupei A, Hapoel Ierusalim

Partida este programată miercuri de la ora 20.00 în Pais Arena în penultima etapă a sezonului regulat din BKT EuroCup.

Aceasta va fi a patra întâlnire între cele două echipe, serie condusă de echipa din capitala Israelului cu 2-1 la general. U-BT a câștigat prima întâlnire, 73-81, în turul sezonului 2024-2025, în timp ce oaspeții s-au impus de două ori în BTarena, la diferență de 12 puncte, 79-91, în returul stagiunii precedente, respectiv 89-101, în manșa tur a sezonului actual.

Meci cu miză pentru ambele echipe

Confruntarea aduce un duel cu miză pentru ambele echipe, acestea având șansa să repete performanțele din sezonul precedent.

Anul trecut, Hapoel Ierusalim s-a oprit în sferturi, acolo unde a fost depășită de Gran Canaria, în timp ce U-BT a trecut în optimi de Wolves Vilnius, ca mai apoi să se oprească în sferturi, fiind învinsă de Valencia.

O victorie a clujenilor miercuri ar crește șansele acestora la o nouă calificare în optimile de finală, în timp ce în eventualitatea unui succes al israelienilor, aceștia ar repeta performanța de anul trecut, obținând biletele care i-ar duce direct în sferturi.

În cazul în care U-BT pierde miercuri, calificarea în optimile de finală se va juca în ultima etapă, de pe teren propriu, contra echipei Aris Salonic.

Deși a pierdut în ultimele două etape, Hapoel Ierusalim este în continuare lider în Grupa A, în timp ce U-BT este pe locul 6, ultimul care asigură accederea în fazele superioare.

Patrick Richard; Totul depinde de noi

„Jucăm cu o echipă foarte puternică, până în acest moment a arătat că joacă cel mai bun baschet ofensiv în EuroCup. Sunt primii la numărul de puncte marcate, cu o eficiență impresionantă. Au niște jucători de o calitate individuală foarte ridicată, guarzii lor, în principiu, sunt foarte buni. Trebuie să ne concentrăm pe apărare, pe apărarea individuală și să încercăm să le facem viața cât mai grea. Este un meci important pentru noi, un meci pe care ne vom lupta să îl câștigăm. Chiar dacă nu suntem în cea mai bună perioadă a noastră, încrederea rămâne acolo și ne dorim să fim competitivi și să ne luptăm în continuare, până la final”, a declarat antrenorul clujenilor Mihai Silvășan, citat de site-ul oficial al echipei.

„O nouă oportunitate pentru noi de a obține o victorie care să ne ducă în PlayOff. Totul depinde de noi în aceste ultime două săptămâni. Avem un test dificil în deplasare, aici, la Ierusalim, dar încercăm să ne concentrăm pe fiecare meci în parte, pe fiecare zi, să progresăm constant și să ne oferim cea mai bună șansă la victorie. Ne dorim să fim noi înșine și sperăm să plecăm de aici cu un succes”, a spus căpitanul clujenilor, Patrick Richard.