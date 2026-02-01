U-BT pierde la Partizan în fața unei săli dominate de fani clujeni. Silvășan: Nu suntem morți

U-BT Cluj-Napoca a pierdut în deplasare la Partizan Belgrad, meci contând pentru etapa a 17-a a Ligii Adriatice.

Scorul a fost 90-79 pentru formația care joacă și în Euroligă.

În tribune însă duelul a fost câștigat clar de cei peste 520 de fani clujeni care și-au susținut favoriții până în ultima secundă și au dominat fundalul sonor pe toată durata partidei.

„Fanii echipei U-BT Cluj-Napoca au venit în număr mare la Belgrad și și-au arătat sprijinul enorm pentru echipa lor pe tot parcursul meciului”, au scris pe Facebook reprezentanții Ligii Adriatice.

La fel ca și Partizan, clujenii sunt calificați deja în faza următoare a Ligii Adriatice.

„Am încercat să ne luptăm și cred că am reușit asta în multe momente ale jocului. (…) Am avut prea multe mingi pierdute. E greu să câștigi împotriva lui Partizan, cu jucătorii de calitate pe care îi au, când ai 21 de mingi pierdute. De asemenea, am permis prea multe recuperări ofensive, mai ales în sfertul doi, când ei au avut 8. Asta a fost istoria meciului”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

El le-a mulțimut fanilor pentru susținere și a spus că echipa nu este încă eliminată din nicio competiție, făcând referire la Eurocup, acolo unde U-BT luptă încă pentru un loc în faza următoare.

„Nu suntem în cea mai bună situație acum, avem multe meciuri în deplasare și multe înfrângeri în ultima vreme, dar cred că avem un grup bun de băieți, cu caracter, și e important să rămânem împreună și să mergem înainte. Nu suntem morți, nu suntem eliminați din nicio competiție în care jucăm și trebuie să luptăm pentru șansele noastre până la final”, a mai spus Silvășan.

În Eurocup, U-BT este pe locul 6 în grupa B, ultimul care duce în play-off, și mai are două meciuri: unul în deplasare cu liderul gripei, Hapoel Ierusalim, miercuri, și unul acasă, cu Aris Salonic, în 11 februarie.