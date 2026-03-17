U-BT Cluj-Napoca, eliminată în sferturile de finală ale EuroCup, după un meci dramatic cu Bahcesehir

U-BT Cluj-Napoca, echipa campioană a României la baschet masculin, a fost învinsă, marți seară, în deplasare, de Bahcesehir Istanbul, cu 72-75, în sferturile de finală ale EuroCup și a ratat calificarea în semifinalele competiției pentru al treilea sezon consecutiv.
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 mart. 2026, 20:32, Sport

Gruparea turcă a condus o mare parte din timp, dar U-BT a revenit în sfertul final și a avut șansa egalării în ultimele secunde. Cavanaugh a marcat un coș decisiv pentru Bahcesehir, iar Ceaser și Russell au ratat șansele de a aduce meciul în prelungiri.

A fost al treilea meci din tot atâtea confruntări directe în actualul sezon în care clujenii au pierdut cu echipa din Istanbul.

Conform formatului competiției, sferturile de finală se dispută într-o singură manșă, pe terenul formației mai bine clasate la finalul sezonului regulat. Bahcesehir a încheiat pe locul secund în Grupa A. U-BT s-a situat pe locul 6.

La Bahcesehir Istanbul, cei mai importanți jucători au fost Malachi Flynn – 16 puncte și 10 recuperări, Trevion Williams – 11 puncte și 16 recuperări, Tyler Cavanaugh – 10 puncte și 5 recuperări, Caleb Homesley – 9 puncte și 7 pase decisive.

La U-BT Cluj-Napoca, Daron Russell a fost liderul ofensiv cu 23 de puncte. Nighael Ceaser a reușit double-double, cu 12 puncte și 10 recuperări. Mitch Creek a încheiat cu 9 puncte, iar Karel Guzman a contribuit cu 7 puncte și 10 recuperări.

Echipa clujeană a avut 39 de recuperări, față de 50 ale turcilor (dintre care 21 ofensive), ceea ce a influențat decisiv deznodământul partidei.

Bahcesehir va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Beșiktaș și Trento, meci programat miercuri, de la ora 19:00.

