U-BT Cluj și CSM Oradea se califică în semifinalele campionatului de baschet. Rapid preia conducerea în disputa cu Dinamo

Campioana en-titre U-BT Cluj-Napoca a trecut clar de CSU Sibiu, scor 87-65, și s-a impus cu 3-0 la general în „Derby-ul Transilvaniei”.

Clujenii au controlat partida de la început până la final. Mitchell Creek a fost cel mai bun jucător al partidei, cu 16 puncte, 9 recuperări și 4 pase decisive.

De la U-BT s-au mai remarcat Iverson Molinar – 12 puncte, 5 pase decisive, Dusan Miletic – 11 puncte, Jeffery Taylor – 10 puncte

În semifinale, U-BT Cluj va întâlni câștigătoarea duelului dintre CSO Voluntari și SCMU Craiova, duel care se află la egalitate, scor 1-1.

CSM Oradea a eliminat FC Argeș

CSM CSU Oradea s-a calificat și ea în penultimul act, după victoria cu 79-72 pe terenul lui FC Argeș Pitești.

Formația bihoreană a decis meciul în ultimul sfert, câștigat cu 20-13.

Cei mai buni marcatori ai orădenilor au fost: Travis Bropleh – 24 puncte, Kris Richard – 18 puncte și Sean Pridgett – 14 puncte.

Vicecampioana se va duela în semifinale cu învingătoarea dintre Rapid București și Dinamo București.

Rapid a preluat conducerea seriei, după ce s-a impus joi seară cu scorul de 80-76, pe teren propriu, în meciul al 3-lea.

De la Rapid s-au remarcat Nikola Jevtovic – 17 puncte, 8 recuperări și Lewis Sullivan – 17 puncte, 4 recuperări.

S-au încheiat și două dispute din play-out

CSM BBA Petrolul Ploiești a învins, pe teren propriu, pe CSM Târgu Mureș, scor 89-79. Ploieștenii au închis astfel seria în minimum de meciuri.

De asemenea, CS Vâlcea a trecut în minimum de partide pe CSM Târgu Jiu. Echipa medaliată cu bronz în sezonul trecut s-a impus cu 73-67, joi seară, în deplasare.

În alte două partide disputate joi seară, Corona Brașov a învins Steaua București, după prelungiri, scor 88-85, iar CSM Galați a bifat primul succes al sezonului, învingând SCM Timișoara, scor 88-82.

Steaua și Timișoara conduc, însă, la general, cu 2-1.