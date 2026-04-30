Președintele FIFA confirmă participarea Iranului la Campionatul Mondial de fotbal 2026, în SUA

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat joi, înaintea celui de-al 76-lea Congres FIFA organizat la Vancouver, în Canada, că Iran va participa la Cupa Mondiala FIFA 2026 și va disputa meciuri pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
Sursa foto: Annabelle Gordon/Pool/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
30 apr. 2026, 21:43, Sport

„Vreau să confirm fără ambiguitate că Iranul va participa categoric la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iran va juca în Statele Unite ale Americii”, a afirmat Gianni Infantino.

Participarea Iranului ridicase semne de întrebare în contextul conflictului militar aflat în desfășurare de peste două luni între Iran, Israel și Statele Unite ale Americii.

La începutul conflictului declanșat pe 28 februarie, autoritățile iraniene au evocat posibilitatea boicotării competiției. Ulterior, au solicitat mutarea meciurilor echipei naționale în Mexic, cerere respinsă de FIFA.

Președintele american Donald Trump declarase anterior că fotbaliștii iranieni ar putea să nu fie „în siguranță” în Statele Unite, deși sunt „bineveniți”.

Reprezentativa Iranului a fost repartizată în Grupa G și va întâlni Noua Zeelandă pe 16 iunie la Inglewood, apoi Belgia pe 21 iunie, tot la Inglewood, iar pe 27 iunie va juca împotriva Egiptului la Seattle.

Iranul este singura țară dintre cele 211 federații membre FIFA care nu participă la congresul organizat în Canada.ec

