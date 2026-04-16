Prima pagină » Sport » Liverpool FC confirmă că Hugo Ekitike a suferit o ruptură de tendon Ahile și va rata Cupa Mondială

Liverpool FC confirmă că Hugo Ekitike a suferit o ruptură de tendon Ahile și va rata Cupa Mondială

Liverpool FC a anunțat joi că atacantul francez Hugo Ekitike a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile, care îl va ține departe de teren până la finalul sezonului și îl va scoate din calculele pentru Cupa Mondială din această vară.
Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Petre Apostol
16 apr. 2026, 13:41, Sport

„Liverpool FC poate confirma că Hugo Ekitike a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Jucătorul s-a accidentat în partida de marți din UEFA Champions League, disputată pe Anfield, în manșa retur a confruntării pierdute cu 0-2 din sferturile de finală împotriva echipei Paris Saint-Germain.

„Atacantul a fost nevoit să fie înlocuit în prima jumătate a meciului de marți din UEFA Champions League, împotriva lui Paris Saint-Germain, după ce a alunecat pe gazon. Scanările efectuate ulterior au confirmat o ruptură a tendonului lui Ahile”, mai precizează clubul de pe Anfield.

În consecință, atacantul francez va rata restul sezonului.

„Ekitike va fi astfel indisponibil pentru ultimele săptămâni ale sezonului la nivel de club și nu va putea participa la Cupa Mondială din această vară cu naționala Franței”, se mai arată în comunicat.

Liverpool a transmis că Hugo Ekitike va primi sprijin complet în perioada de recuperare, urmând ca „noi actualizări să fie oferite la momentul potrivit”.

