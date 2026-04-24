Antrenorul echipei Liverpool confirmă că operația lui Ekitike a decurs bine: Recuperarea va fi lungă

Antrenorul echipei Liverpool, Arne Slot, a confirmat vineri că intervenția chirurgicală la tendonul lui Ahile a atacantului francez Hugo Ekitike a decurs bine, însă perioada de recuperare va fi una lungă și dificilă.
Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Petre Apostol
24 apr. 2026, 14:43, Sport

„Operația a decurs bine. Este primul pas important. Dar, cred că într-un asemenea proces îndelungat de recuperare sunt multe etape de trecut înainte să știm exact cât va dura recuperarea. Va fi o perioadă lungă”, a declarat Slot, cu privire la situația tânărului atacant Hugo Ekitike.

Accidentarea îl scoate pe Ekitike din circuit pentru restul sezonului și îl va priva și de participarea la Cupa Mondială din această vară alături de naționala Franței.

Tehnicianul a subliniat că profilul jucătorului poate complica revenirea.

„Este un jucător foarte exploziv, iar acest tip de accidentare nu ajută. Dar, sperăm să fie o excepție”, a mai spus Slot.

Atacantul și-a rupt tendonul lui Ahile în timpul manșei secunde din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, cu Paris Saint-Germain, pe Anfield, la începutul acestei luni.

