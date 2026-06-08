Dispozitivul care i-a salvat viața lui Christian Eriksen a intervenit din nou

Defibrilatorul cardioverter implantabil (ICD) se află în pieptul lui Eriksen, fiind conectat la inima sa prin fire. Acesta emite un șoc fie pentru a repune inima în funcțiune dacă aceasta încetează să mai bată, fie pentru a o readuce la un ritm normal dacă sunt detectate anomalii, potrivit BBC.

„Stimulatorul cardiac a reacționat așa cum trebuia”, a declarat duminică medicul echipei naționale a Danemarcei, Morten Boesen.

Imaginea lui Eriksen prăbușindu-se pe gazon, înainte de a fi înconjurat de coechipieri vizibil tulburați, în timp ce era îngrijit de personalul medical în spatele unei perdele improvizate, a amintit în mod înfricoșător de colapsul său anterior.

Deci, cum pot sportivii să revină la sportul de performanță după ce li s-a implantat un ICD, care sunt riscurile și ce se întâmplă când dispozitivul se declanșează?

„Sportivii nu vor spune niciodată stop”

Necesitatea implantării unui ICD – care are aproximativ jumătate din dimensiunea unui telefon mobil – poate fi cauzată de o varietate de afecțiuni medicale, inclusiv insuficiență cardiacă, boli coronariene și aritmii.

În funcție de boala exactă de care suferă un sportiv, revenirea la competiție este posibilă.

„Toate cazurile sunt individuale. Este un model de decizie comună – se iau în considerare opiniile clubului, ale jucătorului, ale agentului său și ale experților medicali, analizându-se riscurile și potențialele beneficii. Apoi se ia o decizie colectivă cu privire la faptul dacă un jucător își poate continua cariera sau dacă ar trebui să se oprească. Dificultatea constă în faptul că sportivul însuși are ultimul cuvânt, iar acesta nu va spune niciodată «opriți-vă». Este dispus să-și asume riscuri pe care poate tu sau eu nu le-am asuma”, spune dr. Amanda Lahti, medic și cercetător în medicina sportivă.

Când Eriksen a suferit stopul cardiac în iunie 2021, juca pentru clubul Inter Milano în Serie A din Italia, una dintre puținele ligi care interzic jucătorilor cu un ICD să concureze.

„Nu văd niciun risc”

Eriksen și-a făcut revenirea mai întâi la Brentford și apoi la Manchester United în Premier League, unde nu există o regulă generală, iar jucătorii trebuie să se supună unor teste individuale pentru a se evalua dacă sunt suficient de sănătoși pentru a juca.

„Nu văd niciun risc, nu”, a declarat el pentru BBC Sport în 2022. „Am un ICD, dacă s-ar întâmpla ceva, atunci sunt în siguranță”.

Organismul de conducere al fotbalului mondial, FIFA, și omologul său european, UEFA, permit jucătorilor cu ICD să participe la competițiile lor, la fel ca și Bundesliga din Germania, unde Eriksen a petrecut sezonul trecut jucând pentru Wolfsburg.

Implantarea unui ICD poate fi îngrijorătoare pentru pacienții preocupați de posibilitatea ca acesta să se declanșeze.

Dispozitivele ICD pot provoca, de asemenea, așa-numitele șocuri nejustificate – situații în care dispozitivul se activează în mod eronat.