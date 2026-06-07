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Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în timpul meciului Danemarca-Ucraina | UPDATE: Vești de la spital

Christian Eriksen s-a prăbușit duminică pe teren, ținându-se cu mâinile de piept, în timpul meciului Danemarca-Ucraina. Fotbalistul danez mai traversase un episod similar în 2021.
Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în timpul meciului Danemarca-Ucraina | UPDATE: Vești de la spital
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 21:45, Sport
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UPDATE: Mijlocașul danez pare a fi, din fericire, în afara oricărui pericol. „Este conștient și se simte bine în aceste circumstanțe”, a transmis Federația Daneză.

La scurt timp după ce Eriksen a fost dus la spital, Morten Boesen, doctorul naționalei daneze, a vorbit despre incident: „Christian e bine, a ieșit pe propriile picioare de pe teren. Din câte am văzut, defibrilatorul funcționează cum trebuie. Și-a pierdut puțin cunoștința, dar și-a recăpătat-o foarte repede, am putut vorbi imediat cu el”.

Știre inițială

Potrivit AP, imaginile televizate l-au arătat pe Eriksen, în vârstă de 34 de ani, ținându-se cu ambele mâini de piept în minutul 65 al meciului amical dintre Danemarca și Ucrainei, disputat la Nature Energy Park din Odense.

În următoarea imagine televizată, Eriksen era la pământ, înconjurat de jucători.

Meciul a fost abandonat.

Eriksen s-a mai prăbușit pe teren din cauza unor probleme cardiace în timpul meciului de deschidere al Danemarcei din grupele Campionatului European din 2021, împotriva Finlandei. El a primit îngrijiri medicale îndelungate înainte de a-și recăpăta cunoștința. Nici Danemarca, nici Ucraina nu s-au calificat la Cupa Mondială.

„Gândurile noastre sunt alături de Christian Eriksen și de întreaga familie a fotbalului danez”, a transmis echipa națională de fotbal a României.

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