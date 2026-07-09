Crăciun în mijlocul verii: Congresul Mondial al lui Moș Crăciun a început în Danemarca

Danemarca s-a transformat într-un peisaj de Crăciun chiar în mijlocul verii, potrivit AP.

În orașul Aalborg, Moși Crăciun se adună în fiecare an la Congresul Mondial al lui Moș Crăciun.

Zeci de Moși Crăciun, Doamne Crăciun și elfi din întreaga lume au sosit în al patrulea oraș ca mărime din Danemarca.

Tradiția, sărbătorită ani la rând

Această tradiție este sărbătorită în mijlocul verii de zeci de ani, potrivit sursei.

Congresul a fost organizat pentru prima dată într-un parc de distracții din apropierea orașului Copenhaga, în 1957. Însă, evenimentul s-a mutat la Aalborg, în peninsula Iutlanda din Danemarca, acum doi ani.

Anul acesta, costumele de Moș Crăciun păreau sufocante sub soarele de vară danez, arată sursa citată.

Acest eveniment a fost creat pentru a distra copiii. Însă, a devenit o adunare populară pentru Moșii Crăciun care apar în magazine și centre comerciale în timpul sezonului de Crăciun.

Evenimentul va marca cea de-a 70-a aniversare la anul

Congresul își marchează cea de-a 70-a aniversare anul viitor, conform aceleiași surse.

Întâlnirea oferă o șansă pentru Moșii Crăciun profesioniști de a schimba povești, de a-și compara bărbile, de a-și perfecționa îndemânarea și de a participa la concursuri.

Agenda încărcată include evenimente precum mâncat turtă dulce, împachetat cadouri, modelat baloane și câteva parade.

De-a lungul anilor, întâlnirea anuală de patru zile a atras Moși Crăciuni și Doamne Crăciun din locuri îndepărtate. Acestea includ Australia, Hong Kong, Canada și Statele Unite.

Crăciunul este „un sentiment”

„Crăciunul nu este un anotimp. Este un sentiment pe care îl ai în stomac”, a spus unul din participanți. „Așa că, dacă vrei, poți avea Crăciun tot anul”, a adăugat acesta.