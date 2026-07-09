Siria își recapătă dreptul de vot în Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice

Decizia vine în contextul schimbărilor politice majore produse după căderea regimului fostului președinte Bashar al-Assad și al angajamentelor asumate de noile autorități de la Damasc privind respectarea Convenției privind Armele Chimice.

Reprezentanții OPCW au explicat că hotărârea a fost adoptată ca urmare a „unei schimbări semnificative a circumstanțelor”, noua conducere siriană demonstrând disponibilitatea de a coopera cu organizația și cu comunitatea internațională pentru eliminarea armelor chimice rămase pe teritoriul țării.

Siria își recapătă drepturile de vot la OPCW după angajamentele noii conduceri

În 2021, Siria a fost suspendată din drepturile sale în cadrul OPCW după ce investigațiile organizației au concluzionat că forțele fostului regim au utilizat în mod repetat arme chimice în timpul războiului civil.

Măsura a avut în principal un caracter politic, reprezentând un semnal ferm că încălcarea Convenției privind Armele Chimice din 1997 nu poate fi tolerată.

Potrivit unui comunicat al OPCW, autoritățile de tranziție din Siria și-au asumat în mod oficial obligația de a respecta prevederile convenției și au început deja să ia măsuri concrete pentru îndeplinirea acestora.

Noul guvern sirian a transmis că intenționează să colaboreze cu organismele internaționale pentru identificarea și distrugerea tuturor materialelor și munițiilor chimice moștenite de la fostul regim, considerate un risc major de proliferare.

Investigațiile privind armele chimice continuă

În luna mai, un oficial al administrației de tranziție declara pentru Reuters că autoritățile au identificat rămășițe ale programului clandestin de arme chimice dezvoltat în perioada regimului Bashar al-Assad. Printre acestea se numără materii prime și muniții similare celor utilizate în atacurile chimice care au marcat conflictul sirian.

De-a lungul anilor, mai multe anchete desfășurate de Organizația Națiunilor Unite și de echipa specială de Investigație și Identificare a OPCW au concluzionat că forțele guvernamentale siriene au folosit agentul neurotoxic sarin și bombe cu clor în mai multe atacuri. Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni au provocat moartea sau rănirea a mii de persoane.

La momentul respectiv, atât regimul Assad, cât și aliatul său militar, Rusia, au respins în mod repetat acuzațiile privind utilizarea armelor chimice.

Monitorizarea va continua

Deși redobândirea drepturilor de vot reprezintă un pas important pentru reintegrarea Siriei în cadrul organizației internaționale, procesul de verificare este departe de a se fi încheiat.

Consiliul Executiv al OPCW a anunțat că va continua să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de autoritățile siriene și va adopta toate măsurile necesare pentru eliminarea completă a armelor chimice rămase din perioada fostului regim.

Decizia marchează un nou capitol în relația dintre Siria și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, însă viitorul colaborării va depinde de respectarea angajamentelor asumate și de finalizarea procesului de distrugere a arsenalului chimic identificat pe teritoriul țării.