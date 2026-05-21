Siria va participa pentru prima data la summitul G7 după ce președintele al-Sharaa a fost invitat

Președintele interimar al Siriei, Ahmed al Sharaa, a fost invitat să participe la summitul G7 organizat în Franța, fiind pentru prima dată când Siria participă la reuniunea grupului de la înființarea acestuia, în 1975.
Radu Mocanu
21 mai 2026, 11:44, Știri externe
Ahmed al-Sharaa a fost invitat să participe la summitul G7 din perioada 15-17 iunie, desfășurat la Évian-les-Bains, în sud-estul Franței. 

Invitația a fost înmânată personal ministrului sirian de Finanțe, Yisr Barnieh care a participat la reuniunea miniștrilor de finanțe din G7 de la Paris, potrivit surselor citate de Reuters

Participarea Siriei la discuții ar putea avea în centru rolul țării ca posibil hub de tranzit al lanțurilor internaționale de aprovizionare, în contextul blocajelor comerciale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul Războiului din Iran. 

Siria a intrat într-o etapă de tranziție și reconstrucție după ce fostul președinte Bashar al Assad a fost înlăturat după 14 ani de război civil.

Deși statele occidentale precum Statele Unite ale Americii sau Uniunea Europeană au ridicat mare parte din sancțiunile impuse fostului regim de la Damasc, atragerea de investiții și capital s-a dovedit mai dificilă decât s-a anticipat. 

