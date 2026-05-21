Revoltă în Partidul Republican după planul lui Trump pentru sala de bal de aproape 1 miliard de dolari de la Casa Albă

Un plan susținut de Donald Trump pentru alocarea a aproape un miliard de dolari destinat securizării noii săli de bal de la Casa Albă provoacă tensiuni majore chiar în interiorul Partidului Republican, arată AP.
Victor Dan Stephanovici
21 mai 2026, 12:02
Mai mulți senatori republicani au început să se opună proiectului după ce au aflat că aproximativ 220 de milioane de dolari ar urma să fie folosiți pentru măsuri de securitate legate direct de noua sală de bal construită de Trump la Casa Albă. Potrivit Associated Press, liderii republicani din Senat sunt acum așteptați să renunțe complet la propunere, după revolta venită chiar din propriul partid.

„Oamenii nu își permit alimente și benzină”

Criticile au venit inclusiv din partea unor republicani influenți, care spun că momentul este complet nepotrivit într-o perioadă în care americanii sunt afectați de costurile ridicate ale vieții. „Oamenii nu își permit alimente, benzină și servicii medicale, iar noi vom da un miliard de dolari pentru o sală de bal?”, a declarat senatorul republican Bill Cassidy. Senatorul Thom Tillis a numit ideea „o greșeală”, spunând că nu există suficient sprijin pentru adoptarea proiectului nici măcar dacă suma ar fi redusă.

Trump insistă că sala de bal este „un cadou pentru națiune”

În ciuda criticilor, Trump continuă să apere proiectul. Președintele le-a prezentat reporterilor șantierul noii săli de bal construite la Casa Albă și a insistat că proiectul reprezintă „un cadou pentru națiune”. Sala de bal este unul dintre cele mai controversate proiecte ale actualei administrații și vine într-un moment în care relațiile dintre Trump și o parte a republicanilor din Senat devin tot mai tensionate.

Conflict tot mai mare între Trump și republicanii din Senat

Disputa privind sala de bal este doar unul dintre subiectele care alimentează tensiunile dintre Trump și propriii aliați politici. Mai mulți republicani sunt deja nemulțumiți de un alt fond controversat de 1,776 miliarde de dolari, destinat compensării unor apropiați ai lui Trump care susțin că au fost persecutați politic după evenimentele din 6 ianuarie 2021.

Situația s-a complicat și mai mult după ce Trump l-a susținut public pe procurorul general din Texas, Ken Paxton, împotriva senatorului republican John Cornyn. Potrivit AP, mai mulți senatori republicani sunt furioși în privat și se tem că intervențiile lui Trump ar putea afecta șansele partidului la alegerile din noiembrie.

Casa Albă și Senatul, în conflict deschis

Trump a reacționat agresiv și pe rețelele sociale, cerând republicanilor să devină „mai duri” și atacând chiar și regulile Senatului care blochează unele dintre planurile sale legislative. Președintele a cerut inclusiv eliminarea filibusterului – regula care obligă la pragul de 60 de voturi pentru multe proiecte importante în Senat. Deși republicanii i-au rămas loiali în majoritatea marilor teme politice, tot mai mulți lideri ai partidului par dispuși să îi conteste proiectele considerate excesive sau riscante electoral.

