Senatul SUA insistă să-i blocheze lui Trump războiul din Iran. Câte voturi mai sunt necesare

Senatul SUA a votat pentru a promova o rezoluție care să-l împiedice pe președintele Donald Trump să ordone noi atacuri asupra Iranului, sfidând Casa Albă după aproape trei luni de război nepopular.
Cassidy, care a pierdut alegerile primare sâmbătă după ce Trump l-a susținut pe unul dintre contracandidații săi, a votat marți pentru prima dată în favoarea rezoluției. El a spus că, deși a susținut eforturile de demontare a programului nuclear al Iranului, Casa Albă și Pentagonul au lăsat Congresul în întuneric cu privire la război.
„În Louisiana, am auzit de la oameni, inclusiv susținători ai președintelui Trump, care sunt îngrijorați de acest război”, a spus Cassidy într-un comunicat. „Până când administrația nu oferă clarificări, nicio autorizație sau prelungire din partea Congresului nu poate fi justificată.”
„Acest președinte este ca un copil mic care se joacă cu o armă încărcată”, a spus Schumer în Senat. „Dacă a existat vreodată un moment potrivit pentru a susține rezoluția noastră privind puterile de război de a retrage trupele din ostilitățile cu Iranul, acesta este acum.”
Votul a avut loc după ce administrația Trump a depășit cu mult termenul legal.
Rezoluția privind puterile de război din 1973 — legea folosită de democrați pentru a impune votul — impune președinților să retragă forțele americane din orice conflict pe care Congresul nu l-a autorizat în termen de 60 de zile. Trump a respectat termenul limită de 1 mai, dar l-a evitat susținând că ostilitățile s-au „încheiat”, chiar dacă Statele Unite continuă să impună o blocadă navală asupra Iranului.
Unii republicani au reiterat argumentul lui Trump conform căruia războiul s-a încheiat efectiv.
„Aceste ostilități nu există astăzi și nu au existat de ceva vreme”, a declarat săptămâna trecută, în plenul Senatului, senatorul James E. Risch (republican din Idaho), președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.
Democrații au respins argumentul că ostilitățile au încetat. Senatorul Tim Kaine (democrat din Virginia), care a condus strategia democraților, a susținut că actuala perioadă de acalmie a conflictului a oferit Congresului o oportunitate de a se reafirma.
„Dacă ne aflăm într-o situație de armistițiu în care încercăm să găsim o cale diplomatică, în loc să reîncepem în grabă o campanie de bombardamente, acesta este exact momentul în care Congresul ar trebui să dezbată rațiunea războiului”, a declarat Kaine în Senat înainte de vot.
Sondajele arată că războiul este nepopular. Un sondaj New York Times-Siena realizat săptămâna trecută a constatat că 64% dintre alegătorii înregistrați consideră că Trump a luat decizia greșită intrând în război, iar 30% cred că a luat decizia corectă.
Rezoluția se confruntă încă cu un parcurs dificil înainte de a putea intra în vigoare. După votul procedural de marți, Senatul mai are nevoie de cel puțin două voturi pentru a adopta rezoluția, ceea ce ar putea fi mai dificil dacă votează toți senatorii.
Trei republicani care s-au opus adoptării rezoluțiilor anterioare de retragere a forțelor americane din Iran – senatorii John Cornyn (Texas), Thom Tillis (Carolina de Nord) și Tommy Tuberville (Alabama) – nu au participat la votul de marți. Dacă toți votează împotrivă la următorul vot pentru promovarea rezoluției, aceasta va fi eșuată cu 50-50.
Măsura ar trebui să fie adoptată și de Camera Reprezentanților, care săptămâna trecută a respins la limită o rezoluție similară .
Senatul a votat în ianuarie pentru promovarea unei rezoluții privind puterile în război, care l-ar fi împiedicat pe Trump să atace din nou Venezuela, doar pentru a o bloca câteva zile mai târziu, după ce doi republicani și-au schimbat opinia și votul sub presiunea lui Trump.