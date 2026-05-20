Miruță: „Nu am spus că Nazare blochează SAFE”. Ministrul Apărării dă vina pe procedurile Comisiei Europene pentru întârzieri

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că nu l-a acuzat pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, că ar bloca programul european SAFE, afirmând că întârzierea finalizării procedurilor ține de pașii birocratici de la nivelul Comisiei Europene.

„Eu n-am declarat că Nazare blochează SAFE, că nu-i adevărat”, a afirmat Miruță.

Potrivit ministrului Apărării, Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit partea procedurală și a transmis documentele către Comisia Europeană, unde acestea trebuie analizate și semnate.

„Ministerul de Finanțe a trimis la Comisie. Comisia trebuie să răspundă. E o procedură birocratică care durează”, a spus Miruță.

El a precizat că documentele au fost deja semnate de partea română și trimise către Comisia Europeană, care trebuie să finalizeze procedurile interne.

„Ministerul de Finanțe l-a semnat, l-a trimis și la celălalt partener. Trebuie să-l semneze și el”, a explicat ministrul.

Miruță nu poate explica mecanismele interne ale Comisiei Europene

Întrebat de ce durează procesul, Miruță a afirmat că nu poate explica mecanismele interne ale Comisiei Europene, dar că există estimări potrivit cărora contractul ar putea reveni semnat până la finalul săptămânii.

„Cei de la Comisie apreciază că până la finalul acestei săptămâni își parcurg pașii interni astfel încât să ne retorneze contractul semnat”, a spus el.

Ministrul Apărării a respins ideea că ar exista un blocaj provocat de Ministerul Finanțelor și a insistat că problema ține exclusiv de procedurile administrative.

„Atunci când există o procedură, nu e vina decât a procedurii”, a declarat Miruță.

Acesta a susținut că afirmațiile sale au fost transformate artificial într-un conflict politic.

„Astea sunt titluri dorite de unii și de alții. Eu am declarat că astăzi noi la Ministerul Apărării nu putem semna pentru că procedura între Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană nu este încheiată, ceea ce e adevărat”, a afirmat ministrul.

Miruță a adăugat că, după finalizarea procedurilor europene, Ministerul Apărării va avea nevoie de timp pentru semnarea tuturor documentelor necesare.

„Nu înseamnă că dacă tuturor instituțiilor din România și din Europa le-a luat săptămâni de zile, cineva se așteaptă ca Ministerul Apărării să semneze 20 de contracte într-o zi”, a conchis el.