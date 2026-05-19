Criza îngrășămintelor din Europa. UE propune folosirea bălegarului pentru reducerea dependenței de gaze

Potrivit unei analize publicate de Politico, Bruxelles-ul intenționează să încurajeze utilizarea într-o măsură mai mare a bălegarului și a deșeurilor agricole pentru producerea fertilizanților.

Măsura vine într-un moment extrem de sensibil pentru agricultura europeană. Specialiștii avertizează că prețurile alimentelor ar putea crește puternic în următoarele luni, pe fondul scumpirii îngrășămintelor și al tensiunilor geopolitice care afectează aprovizionarea cu gaze naturale.

Criza îngrășămintelor din Europa provoacă nemulțumirea fermierilor

Organizațiile agricole și mai mulți europarlamentari critică planul Comisiei Europene, susținând că acesta oferă doar soluții pe termen lung, fără măsuri urgente pentru fermierii afectați de explozia costurilor de producție.

Veronika Vrecionová, președinta Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, a declarat că fermierii „se așteptau la măsuri îndrăznețe”, nu la simple strategii administrative.

La rândul său, José María Castilla, reprezentant al organizației spaniole ASAJA, a avertizat că agricultura europeană se confruntă cu o problemă de supraviețuire economică.

„Actuala criză nu este doar despre prețuri, ci și despre autonomie strategică, securitate alimentară și viitorul agriculturii europene”, a transmis acesta.

Închiderea Strâmtorii Ormuz la finalul lunii februarie a provocat un șoc pe piața gazelor naturale, esențiale pentru producția de fertilizanți. Drept urmare, prețurile îngrășămintelor au crescut cu aproximativ 70% comparativ cu nivelurile din 2024.

Soluția bazată pe bălegar

Documentele analizate de Politico arată că Bruxelles-ul dorește modificarea Directivei europene privind nitrații, pentru a permite utilizarea pe scară mai largă a digestatului — produs secundar rezultat din producția de biogaz obținut prin fermentarea gunoiului de grajd și a altor deșeuri organice.

Executivul european consideră că această strategie ar putea reduce dependența UE de fertilizanții produși pe bază de gaze naturale importate.

Totuși, mai mulți oficiali europeni susțin că bălegarul nu poate înlocui complet fertilizanții clasici pe bază de azot și uree. Eurodeputatul italian Herbert Dorfmann a declarat că gunoiul de grajd „poate contribui la soluție, dar nu poate substitui complet fertilizanții industriali”.

În același timp, europarlamentarul ecologist Thomas Waitz susține că Uniunea Europeană ar trebui să accelereze renunțarea la îngrășămintele bazate pe combustibili fosili, considerând că actuala criză demonstrează vulnerabilitatea energetică și agricolă a Europei.

Planul oficial al Comisiei Europene urmează să fie prezentat marți și este așteptat să provoace noi dispute între fermieri, industria agricolă și liderii europeni.