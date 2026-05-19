Zelenski despre noii lideri ai Ungariei: „Există perspective de relansare a relațiilor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre noii lideri ai Ungariei. „Există perspective de relansare a relațiilor”, a transmis Zelenski. Cele două țări au convenit să organizeze consultări privitoare la diferite teme, inclusiv apărare, minorități și economie.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Petru Mazilu
19 mai 2026, 13:29, Politic
Președintele ucrainean a anunțat pe contul său de Telegram că împreună cu ministrul de Externe, Andrii Sybiha, a actualizat strategia Ucrainei. În fruntea listei a fost relația cu Ungaria. Volodimir Zelenski a estimat că după alegerile din Ungaria „există perspective de relansare a relațiilor” dintre cele două țări.

„Am actualizat sarcinile noastre de politică externă europeană pentru perioada mai – iunie. La nivel de echipă, purtăm un dialog activ cu noua conducere a Ungariei și există perspective de relansare constructivă a relațiilor. Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei și alți funcționari guvernamentali se pregătesc pentru un format de consultări bilaterale cu Ungaria. Mă aștept la rezultate”, a transmis președintele ucrainean.

Ungaria și Ucraina au convenit să organizeze consultări privind minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia, a anunțat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha. Oficialul ucrainean a subliniat că discuția telefonică pe care a avut-o cu omologul său ungar, Anita Orban, a fost „constructivă și substanțială”. Cei doi au convenit să organizeze o rundă de consultări la nivel de experți maghiaro-ucraineni în această săptămână.

Anunțul lui Sybiha vine după ce la sfârșitul lunii aprilie, noul premier ungar Peter Magyar a afirmat că își dorește o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale”, dar și pentru a discuta despre drepturile etnicilor maghiari din Ucraina.

 

