Nicușor Dan, la finalul consultărilor: Vom continua până când se va cristaliza o majoritate pro-occidentală

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a spus președintele Nicușor Dan după discuțiile purtate luni la Palatul Cotroceni, în contextul crizei politice declanșate de adoptarea moțiunii de cenzură.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 18:32, Politic
„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile”, a declarat șeful statului la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare

„În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”.

Președintele afirmă că le-a cerut partidelor să indice o majoritate funcțională în Parlament.

„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Președintele a făcut un apel public. Acesta spune că este același pe care l-a subliniat și în cadrul întâlnirilor cu partidele. „Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”.

