Anamaria Gavrilă, după consultări: Vom susține orice formulă pro-occidentală

În urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, lidera POT, Anamaria Gavrilă a declarat că partidul POT va susține orice formulă prooccidentală, dar și că va rămâne, în același timp, componenta „pro-românescă” viitorul Guvern.
Sursă foto: Mediafax
Daiana Rob
18 mai 2026, 17:04, Politic
Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta pro-românească în această formulă, cei care susțin interesele României și a românilor”, a declarat după consultări, lidera POT, Anamaria Gavrilă. 

Ea a precizat că delegația POT a avut o „discuție constructivă” cu Nicușor Dan .„Ne-au bucurat deschiderea, dar și intenția dânsului de a înțelege pozițiile fiecărui partid. Și de a încerca să reconcilieze partidele pentru un guvern stabil”, a declarat Gavrilă.

Ea a precizat că POT înțelege că următorul guvern stabil trebuie să aibă priorități.

„Noi am adus în vedere și faptul că România are nevoie și de o viziune. Dacă nu știm unde mergem în 5 și 10 ani, nu avem cum să înțelegem ce fel de guvern este nevoie, ce fel de reforme sunt nevoie”, a mai spus Gabrilă după consultări. 

Ea a precizat că aceste „orgolii, neînțelegeri și fărmițări” în Parlament se pot reconcilia atâta timp cât există o listă de proiecte la care unii sau alții pot adera și sau o pot susține.

Cu toate acestea, lidera POT a precizat că cei care vor face parte din viitorul guvern trebuie să fie și cei care au fost aleși pe listele unui partid.

Reprezentanții delegației POT au fost primiți de președinte în jurul orei 16:00. Delegația a fost compusă din lidera partidului, Anamaria Gavrilă, și alți patru reprezentanți ai partidului, Cristian Popa, Beniamin Moisă, Andrei Barna și Gheorghe Vela.

Reamintim că, luni, președintele Nicușor Dan s-a consultat cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern. POT a fost ultimul dintre partidele care au luat parte la consultări.

