Completul a anulat parțial decizia de soluționare a contestației nr. 334 din 17 noiembrie 2021.

Au fost desființate și decizia de impunere nr. 867213 din 2 decembrie 2009 și raportul de inspecție fiscală nr. 867185 din 27 noiembrie 2009.

„Admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 334/17.11.2021, decizia de impunere nr. 867213/02.12.2009 şi raportul de inspecţie fiscală 867185/27.11.2009, respectiv în ceea ce priveşte suma de 105.429.067 lei (reprezentând TVA în cuantum de 70.880.548 lei şi majorări de întârziere TVA în cuantum de 34.548.519 lei). Ia act că reclamantul îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minută.

Suma în litigiu

Suma anulată prin hotărârea din 18 mai 2026 este de 105.429.067 lei. Din aceasta, TVA-ul reprezintă 70.880.548 lei, iar majorările de întârziere aferente TVA se ridică la 34.548.519 lei.

Datoria fusese considerată una dintre cele mai cunoscute dispute fiscale ale lui Negoiță cu autoritățile. Suma echivala cu aproximativ 50 de milioane de euro.

Decizia instanței

Hotărârea nr. 835/2026 a fost pronunțată luni, 18 mai 2026. Soluția a fost pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Litigiul dintre Robert Negoiță și ANAF datează din 2009, când autoritățile fiscale au emis raportul de inspecție și decizia de impunere contestate.

Iată articolul complet cu declarația de avere integrată:

EXCLUSIV | Victorie în instanță pentru Robert Negoiță în procesul celebrei datorii de 50 de milioane de euro la ANAF. Decizia de impunere din 2009, desființată de judecători

Robert Negoiță a câștigat luni procesul cu ANAF. Instanța a anulat o datorie fiscală de peste 105 milioane de lei.

Completul 8 Fond al instanței a admis cererea de chemare în judecată depusă de Negoiță. Completul a anulat parțial decizia de soluționare a contestației nr. 334 din 17 noiembrie 2021.

Au fost desființate și decizia de impunere nr. 867213 din 2 decembrie 2009 și raportul de inspecție fiscală nr. 867185 din 27 noiembrie 2009.

„Admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 334/17.11.2021, decizia de impunere nr. 867213/02.12.2009 şi raportul de inspecţie fiscală 867185/27.11.2009, respectiv în ceea ce priveşte suma de 105.429.067 lei (reprezentând TVA în cuantum de 70.880.548 lei şi majorări de întârziere TVA în cuantum de 34.548.519 lei). Ia act că reclamantul îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minută.

Suma în litigiu

Suma anulată prin hotărârea din 18 mai 2026 este de 105.429.067 lei. Din aceasta, TVA-ul reprezintă 70.880.548 lei, iar majorările de întârziere aferente TVA se ridică la 34.548.519 lei.

Datoria fusese considerată una dintre cele mai cunoscute dispute fiscale ale lui Negoiță cu autoritățile. Suma echivala cu aproximativ 50 de milioane de euro.

Decizia instanței

Hotărârea nr. 835/2026 a fost pronunțată luni, 18 mai 2026. Soluția a fost pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Negoiță și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs urmează să fie depusă la Curtea de Apel București, Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal.

Litigiul dintre Robert Negoiță și ANAF datează din 2009, când autoritățile fiscale au emis raportul de inspecție și decizia de impunere contestate.

Ce arată declarația de avere

Declarația de avere a lui Robert Negoiță relevă un patrimoniu imobiliar considerabil. Negoiță deține terenuri agricole și intravilane în județul Ilfov, concentrate în special în Popești-Leordeni și Voluntari, achiziționate între 2006 și 2008.

Printre clădirile declarate se numără două case de locuit în Voluntari, cu suprafețe de 390 și 200 de metri pătrați, o casă de locuit în Constanța de 200 de metri pătrați și spații comerciale în Afumați de 1.000 de metri pătrați.

La capitolul investiții, Negoiță deține 99,95% din SC Magic Water Park SRL și 99,99% din SC Domus Stil Real Estate Solution SRL, evaluată la peste 51 de milioane de lei.

Declarația consemnează și datorii semnificative. Un credit la Banca Transilvania luat în 2007, cu scadența în 2037, are valoarea de un milion de euro. Garanții acordate în nume propriu ating 4,765 milioane de euro față de Patria Bank și 200.000 de euro față de BCR Pitești.

ANAF apare în declarație cu o datorie de 274.579.273 lei – suma totală a litigiului fiscal, din care instanța a anulat luni 105.429.067 lei.