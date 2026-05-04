ANAF a confiscat peste 4,5 milioane de lei de la opt firme prahovene care vindeau aur ilegal

Opt societăți comerciale din județul Prahova au intrat în vizorul ANAF după ce inspectorii antifraudă au descoperit că topeau aur și îl vindeau sub formă de lingouri fără nicio autorizație legală, potrivit comunicatulului instituției.

În urma controalelor, autoritățile au confiscat suma de 4,51 milioane de lei – contravaloarea celor aproape 12 kilograme de aur tranzacționate ilegal.

Mărfuri fără documente

Acțiunile de control s-au desfășurat între 12 martie și 28 aprilie 2026, cu 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală implicați.

Pe lângă lipsa autorizațiilor, verificările au scos la iveală și alte nereguli: mărfuri fără documente de proveniență și prelucrarea metalelor prețioase în lingouri – activitate reglementată strict de lege.

Verificările ANAF continuă

Pe lângă confiscarea banilor, firmele au primit amenzi de 105.000 de lei, iar bijuterii din aur și diamante în valoare de peste 26.000 de lei au fost și ele confiscate.

ANAF anunță că verificările în comerțul cu metale prețioase și în activitățile de amanet vor continua.